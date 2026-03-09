Test du Nothing Headphone (a) : un casque aussi bon à ce prix, c'est choquant

Seulement quelques mois après la sortie de son premier casque audio, Nothing remet le couvert en dévoilant une version plus "low cost". Le Headphone (a) est passé entre nos mains et c'est une jolie réussite.

En marge de ses nouveaux smartphones Phone (4a) et (4a) Pro, la firme Nothing a également dévoilé un tout nouveau casque audio : le Headphone (a). Ce dernier se présente comme une alternative moins chère au tout premier casque lancé par la firme en 2025. Pour réaliser ce petit exploit, Nothing a notamment retravaillé les matériaux du casque (exit le métal et place au plastique) et fait quelques concessions sur la réduction de bruit et certaines finitions.

Au vu de ces sacrifices, peut-on vraiment recommander le Headphone (a) ? Après avoir passé une petite semaine et au vu de son joli prix de 159 euros, nous pouvons dire oui les yeux fermés.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire envoyé par la marque. Cette dernière n'a eu aucun droit de regard sur notre test avant sa publication.

Le récap de notre test du Nothing Headphone (a) Le design qui reprend les codes du Headphone (1).

qui reprend les codes du Headphone (1). Bonnes performances audio notamment sur les basses.

notamment sur les basses. Une autonomie monstrueuse accompagnée d'une charge rapide en cas de pépin. La réduction de bruit active n'est pas la meilleure.

n'est pas la meilleure. Impossible de plier le casque pour le ranger.

Un design tout en couleurs et légèreté

Le Headphone (a) se distingue de son grand-frère par ses matériaux. Afin de limiter les coûts et proposer un véritable casque d'entrée de gamme, Nothing a fait fi du métal pour son nouveau casque et remplacé le tout par du plastique. Cette décision présente plusieurs avantages et inconvénients que nous allons évoquer ici.

Tout d'abord, le Headphone (a) surprend par sa légèreté. Son prédécesseur était assez lourd de par ses revêtements en métal et la plastique du Headphone (a) joue clairement en sa faveur concernant le poids. Comptez 310 g environ soit près de 20 g de moins que pour le Headphone (1). Cela se ressent très subtilement au quotidien. Le casque "low cost" de Nothing est véritablement très agréable à porter, et ce, même pendant de très longues heures.

Le Headphone (a) est couvert de plastique afin d'alléger son prix. © Linternaute / Julian Madiot

Les revêtements en plastique du Headphone (a) ne permettent cependant pas de donner un certain aspect "cheap" au produit. Pour cause : nous sommes désormais loin d'un casque premium, mais cela pourra en rebuter certains (gageons que le plastique utilisé soit résistant).

Concernant le design, le Headphone (a) inverse la transparence que l'on observait sur le Headphone (1) et la place sur le boitier carré au lieu du rond qui entoure les oreilles. Ce dernier est désormais bien plus sobre et n'arbore que la mention "NOTHING Headphone (a)" avec des couleurs parfois osées : noir, blanc, jaune et rose. Dans notre cas, c'est ce dernier coloris dont nous disposons pour matcher avec notre Nothing Phone (4a). Nous ne sommes pas particulièrement fan de la couleur un poil trop criarde, mais qui porte des appareils Nothing et ne souhaite pas se faire remarquer ?

Mentionnons tout de même le sac fourni avec le Headphone (a) puisque celui-ci est également sujet à des économies. Exit la grande protection rigide et bonjour au petit sac et son côté terriblement cheap de sac pour les légumes du marché.

Un son plutôt maitrisé

Tout le monde sait qu'une belle gueule n'est rien sans un bon fond. Heureusement, le Headphone (a) n'est pas seulement un joli casque audio, il est également très bon pour ses performances audio.

Le Headphone (a) brille particulièrement sur les graves et basses. Des titres bien profonds comme Bad Guy de Billie Eilish ou Reptilia des Strokes sont un petit plaisir à écouter. Le casque n'en fait pas trop pour autant et le rendu sonore est loin d'être superficiel. On sent que Nothing a particulièrement travaillé sur cette partie qui s'avère un poil meilleure même que pour le Headphone (1).

Le son du Headphone (a) est bon, mais en dessous de celui du Headphone (1). © Linternaute / Julian Madiot

Là où le Headphone (a) a plus de mal, c'est sur les aigus et hautes fréquences. Ces dernières sont souvent en retrait par rapport aux basses. Le résultat global reste tout de même très correct et le casque parvient à délivrer un son plutôt équilibré et maitrisé.

Une réduction de bruit en retrait

Le Headphone (a) intègre un mode de réduction de bruit active pour vous isoler du monde extérieur ainsi qu'un mode transparence pour vous permettre d'écouter votre musique tout en laissant votre environnement audible pour des conversations ponctuelles.

La réduction de bruit active du Headphone (a) est correcte. On est loin des standards de l'industrie comme chez Sony, mais vous parviendrez sans trop de mal à profiter de vos musiques, vidéos et appels audio sans être dérangés par le bruit de la foule autour de vous. L'isolation reste cependant un peu moins effective que sur le Headphone (1) et les bruits les plus importants comme le passage d'un métro ou alarmes pourront tout de même se faire entendre.

Le mode transparence fait également le job pour vous permettre de profiter de votre musique et de répondre ponctuellement à des sollicitions autour de vous. L'idéal pour répondre au serveur qui vient avec votre café, mais n'espérez pas trop mener de longues conversations avec. Les voix entendues restent cependant plutôt claires et le Headphone (a) parvient à les laisser filtrer sans trop les dénaturer.

L'une des meilleures autonomies du marché

Nothing a doté son Headphone (a) d'une batterie de 1060 mAh. La firme vante une utilisation allant jusqu'à 75 heures d'écoutes avec la réduction de bruit activée et 135 heures sans. Une jolie promesse que nous avons pu vérifier puisque le casque a facilement près de 6 jours d'utilisation chez nous. Sur ce segment, Nothing joue dans la cour des grands avec son Headphone (a).

La recharge complète du casque prend cependant un peu de temps. Comptez un peu moins de 2h pour faire le plein de la batterie si cette dernière est entièrement vidée. Heureusement, Nothing a pensé aux personnes pressées et il est possible de profiter d'environ 5-6h d'écoutes en passant par une courte charge de 5-10 minutes.

Le Headphone (a) brille par son autonomie. © Linternaute / Julian Madiot

Une application dédiée toujours très bien pensée

Nothing propose sa propre application pour contrôler le Headphone (a) et ajuster votre expérience sonore. Nous n'allons pas revenir trop en détail sur cette dernière et préférons vous renvoyer à nos tests des précédents produits audio de la firme.

Au global, cette application reste un exemple en la matière. Facile à comprendre, agréable à utiliser, l'application Nothing X vous permet de regrouper vos différents appareils de la firme et de personnaliser votre expérience en passant des contrôles au rendu sonore.

Notre conclusion au test du Nothing Headphone (a)

Nothing a dû faire quelques concessions pour créer son nouveau casque audio. Cela se ressent notamment sur les matériaux, la réduction de bruit, le rendu sonore et les accessoires.

Proposé à moins de 160 euros chez nous, le Headphone (a) s'impose tout de même comme une excellente proposition. Le casque parvient à disposer de très bonne performances audio, d'une réduction de bruit activé correcte et surtout d'un design qui le distingue des dizaines de JBL qui s'affichent sur le même segment tarifaire.