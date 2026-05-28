Xiaomi 17T : deux nouveaux smartphones aux caractéristiques impressionnantes

Meilleurs capteurs photos, immense capacité de batterie, écran de 144 Hz... Sur le papier, les Xiaomi 17T et 17T Pro ont de quoi séduire.

"On prend les mêmes et on améliore un peu tout", voilà comment l'on pourrait résumer les nouveaux Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro récemment dévoilés en marge d'un événement officiel de la marque. Après avoir sauté la dénomination 16, Xiaomi a passé quelques heures à détailler ses deux nouveaux smartphones disponibles dès aujourd'hui.

Le Xiaomi 17T se rapproche un peu plus des concurrents premium

L'une des plus grosses faiblesses du précédent Xiaomi 15T provenait de son appareil photo. Avec triple objectif photo doté d'un téléobjectif x2, les captures avec zoom pouvaient parfois souffrir d'un léger manque de détail par rapport à la concurrence. Le Xiaomi 17T s'améliore sur ce point en proposant un capteur téléobjectif Leica avec du zoom x5 en optique.

Le Xiaomi 17T fait le plein de couleurs. © Xiaomi

Du côté de la batterie, le Xiaomi 17T s'améliore également avec une capacité de 6500 mAh soit une augmentation de 18% par rapport à la précédente génération. Cette nouvelle batterie pourra gérer plus efficacement le processeur MediaTek Dimensity 8500-Ultra qui promet quelques améliorations sur les performances, le jeu vidéo et l'IA.

Xiaomi bouscule également le design de son 17T classique qui opte pour un format plus compact. Comptez sur un écran de 6,5 pouces (contre 6,8 sur le 15T). Pour disposer d'un grand format, les utilisateurs devront se tourner vers le modèle Pro.

Le Xiaomi 17T est proposé à partir de 749,99 euros en France en 12+256 Go. Une sacrée hausse de prix par rapport à son prédécesseur qui était proposé autour des 649 euros à sa sortie. Xiaomi propose cependant des remises exceptionnelles pour la reprise de votre ancien appareil.

Le Xiaomi 17T Pro a tout d'un smartphone premium

Le format Pro du Xiaomi 17T fait clairement très envie par rapport à ses caractéristiques. Doté d'un grand écran AMOLED de 6,8 pouces, le Xiaomi 17T Pro dispose également d'un taux de rafraichissement pouvant monter jusqu'à 144 Hz et d'une luminosité avec un pic maximal de 3500 nits. De quoi garantir des animations fluides et un écran lisible même en plein soleil.

© Xiaomi

L'appareil photo est également mis en avant sur le Xiaomi 17T Pro avec le téléobjectif 50 Mpx Leica x5 en optique, épaulé par un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand angle de 12 Mpx.

Côté puissance, le Xiaomi 17T Pro se dote également d'un meilleur processeur avec le Dimensity 9400+ taillé en 3nm.

La batterie n'est pas en reste non plus puisque Xiaomi franchit le palier des 7000 mAh avec celle qui équipe le 17T Pro. La technologie silicium-carbone garantit cette immense capacité tout en assurant un gabarit assez fin pour le téléphone.

Le Xiaomi 17T Pro est également proposé à prix plus élevé que son prédécesseur : 899 euros pour une configuration 12+256 Go (exclusive au site mii.com) et 999 euros pour la version 12+512 Go (contre 899 euros pour la même configuration sur la génération précédente).