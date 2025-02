Ce réglage caché sur votre téléphone permet de booster sa puissance en un seul clic

Certains smartphones peuvent peiner à faire tourner des applications ou rester fluides au quotidien. Il existe pourtant une façon de booster leur puissance bien cachée dans les paramètres.

Un smartphone, c'est un peu comme un être humain. Il peut réaliser de multiples choses, mais au fur et à mesure, il finit par vieillir et avoir des difficultés à effectuer certaines tâches. La chance avec le smartphone, c'est qu'il est toujours possible de lui donner un petit coup de boost en remplaçant ses composants ou en le réparant !

Malheureusement, la majorité des smartphones actuels n'ont une durée de vie que de 4 à 7 ans en moyenne. Les composants d'un smartphone peuvent donc rapidement se retrouver à la traine par rapport aux toutes dernières applications à la mode. Tout comme les mises à jour de fonctionnalité proposées par les constructeurs comme Apple, Google ou Samsung. C'est pourquoi, il n'est pas rare de devoir changer de téléphone au bout de quelques années quand l'appareil ne peut plus tenir la cadence.

Peu d'utilisateurs le savent, mais certains smartphones disposent tout de même d'une option pour améliorer leur puissance. Cette fonctionnalité est plutôt bien cachée et elle n'est pas sans conséquences. On vous explique.

Cette fonctionnalité bien cachée n'est pas disponible sur tous les smartphones. Elle n'est notamment pas proposée sur iPhone ou sur les Google Pixel. Elle porte plusieurs noms selon le modèle de smartphone dont vous disposez. Sur un smartphone Samsung, il est possible de la retrouver sous le nom de "RAM Plus". Chez Xiaomi, on préfère l'appeler "Extension de mémoire". Vous l'aurez compris, il n'y a pas de dénomination vraiment commune.

Si vous disposez d'un smartphone Samsung, vous pouvez retrouver l'option "RAM Plus" en suivant le chemin suivant :

Ouvrez l'application "paramètres"

Trouvez la partie "maintenance de l'appareil"

Cliquez sur la partie "mémoire". Vous pouvez en profiter pour nettoyer les applications en arrière plan.

Descendez un peu pour trouver l'option "RAM Plus".

Plusieurs nombre de gigas vous seront alors proposés pour booster la puissance de votre appareil. Sélectionnez donc l'option de votre choix pour profiter de meilleures performances sur votre smartphone. Notez que beaucoup d'appareils activent la "RAM Plus" par défaut.

Attention néanmoins : ce boost de mémoire vive n'est pas sans conséquences sur votre smartphone. Cette RAM virtuelle va prendre une partie du stockage de votre téléphone pour améliorer les performances de ce dernier. Il est donc déconseillé d'utiliser cette option si le stockage de votre appareil est déjà bien rempli. A vous de faire la bonne balance entre le stockage et la mémoire vive !