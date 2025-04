Cette technique permet d'utiliser plusieurs comptes WhatsApp sur un même téléphone en un seul clic

Une option assez peu connue permet de profiter de multiples comptes au sein d'une seule application WhatsApp.

WhatsApp a tout d'une application simple et facile à utiliser en apparence. La messagerie instantanée de Meta regorge cependant de petites options et fonctions un peu cachées que de nombreux utilisateurs ne soupçonnent même pas ! Après l'ajout des communautés, des thèmes visuels ou de la musique, l'entreprise Meta (Facebook, Instagram...) a également ajouté la gestion de multiples comptes sur WhatsApp. On vous explique comment procéder.

Si vous possédez un smartphone sous Android (Samsung, Huawei, Xiaomi, Google...), la technique a effectuer est simple. Pour cela, vous n'aurez besoin que de votre application WhatsApp classique et de vous assurer que cette dernière est bien à jour.

Pour ce faire, rendez-vous sur l'application "Google Play Store" et recherchez WhatsApp. Si une mise à jour est disponible pour cette dernière, vous trouverez une option "mettre à jour" sur un bouton bleu clair. Nous vous invitons donc à utiliser ce dernier avant de procéder à la suite.

Une fois votre WhatsApp à jour, lancez l'application et rendez-vous dans les paramètres de votre compte en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de votre écran. A côté de votre nom et statut, vous y trouverez votre QR Code de contact WhatsApp (pour ajouter rapidement d'autres personnes) et un petit symbole "+".

Vous n'aurez alors plus qu'à y rentrer le numéro de votre second compte et envoyer ce dernier aux contacts que vous désirez retrouver dessus. Afin de basculer d'un compte à l'autre, vous n'aurez qu'à retourner dans le menu "paramètres" pour y trouver l'option "changer de compte".

Si vous possédez un iPhone en revanche, la fonctionnalité est malheureusement toujours en développement du côté de Meta. Selon les dernières informations du site Wabetainfo, la possibilité de disposer de deux comptes WhatsApp au sein d'une même application arriverait prochainement et serait déjà testée en version bêta pour certains utilisateurs.

Il existe cependant une petite technique si vous possédez un iPhone et désirez utiliser deux comptes WhatsApp sur un même appareil : télécharger WhatsApp pour un compte et WhatsApp Business pour un autre compte. Vous n'aurez ainsi qu'à changer d'application lorsque vous voudrez utiliser un compte ou l'autre. Pratique pour séparer les contacts pro et personnels !

Quelque soit le smartphone, notez que l'option de multi-comptes sur WhatsApp Android ne supporte, à l'heure actuelle, que deux comptes au maximum. Si vous désirez disposer d'un troisième compte, il est préférable de vous tourner une fois de plus vers l'option de WhatsApp Business où vous pourrez vous créer jusqu'à 25 profils différents pour vos multiples vies et personnalités.