Mark Zuckerberg annonce à nouveau la fin du smartphone, son remplaçant est bien plus performant

Pourquoi se contenter d'un smartphone quand son remplaçant serait bien plus simple à utiliser et à porter ?

L'évolution technologique va vite, très vite. Hier encore, l'ordinateur de bureau régnait en maître dans notre quotidien, avant d'être progressivement remplacé par la mobilité de l'ordinateur portable. Puis est arrivé le smartphone, ce petit appareil qui a condensé notre monde numérique dans le creux de notre main, devenant presque une extension de nous-mêmes. On pourrait penser que cette révolution a atteint son apogée, mais certains visionnaires voient déjà plus loin.

Dans le monde de la tech, les paris sur l'avenir sont courant. Des grandes personnalités comme Mark Zuckerberg, fondateur de Meta (Facebook, Instagram et WhatsApp), cherchent toujours à anticiper la prochaine (r)évolution technologique pour se positionner dessus. Alors que le smartphone semble indétrônable aujourd'hui, Zuckerberg a récemment dévoilé ce qui sera, à ses yeux, le remplaçant de nos traditionnels téléphones portables.

C'est dans ce contexte que Mark Zuckerberg lance une prédiction audacieuse : la fin du smartphone est proche. Selon lui, d'ici quelques années seulement, un nouveau type d’appareil prendra le relais : les lunettes de réalité augmentée. Il imagine un futur où ces lunettes permettront de profiter à la fois du monde réel, mais également de nos interactions numériques en quelques gestes.

De tels objets émergent déjà de plus en plus. Le casque Vision Pro d’Apple, par exemple, qui, malgré son tarif exorbitant, permet de profiter de l’environnement autour de soi tout en ayant des options de smartphone ou d’ordinateur à disposition. Zuckerberg imagine un type d’appareil assez semblable, mais pouvant être plus petit et facile à transporter. Les interactions entre le monde réel et nos échanges deviendraient plus naturels et immersifs.

Mais Mark Zuckerberg ne se contente pas de rêver de ce remplaçant au smartphone. Son entreprise travaillerait activement sur différents prototypes depuis quelques années. Certains modèles seraient discrets, avec un champ de vision limité, se concentrant sur l'affichage de notifications et d'informations simples, un peu comme une montre connectée, mais pour les yeux.

Bien évidemment, cette idée soulève déjà des questions. L'idée de porter des lunettes connectées en permanence ne séduit pas tout le monde, et les précédentes tentatives de lancer des produits similaires n'ont pas toujours rencontré le succès escompté. Certaines entreprises très dépendantes du smartphone, comme Apple, semblent d'ailleurs moins pressées d'enterrer ledit appareil. Reste que le débat est lancé, et il est fascinant d'imaginer comment nous interagirions avec cette technologie du futur.