Vous le faites sans vous en rendre compte, cette erreur très répandue surcharge votre smartphone et finit par le ralentir

Beaucoup d'utilisateurs finissent par faire ralentir les performances de leur smartphone sans s'en rendre compte.

Beaucoup de possesseurs de smartphones connaissent ce problème : l’appareil qui finit petit à petit par voir ses performances décroître et ses animations ralentir. Un phénomène qui s’explique généralement par une saturation de données dans notre appareil qui finit par nous crier “stockage plein” à longueur de journée.

Il faut dire que nos smartphones ont parfois des capacités de stockage très limitées. Une fois ce stockage rempli, il est logique que votre appareil finisse par subir des lenteurs. Si beaucoup pensent que ce phénomène se résout principalement en supprimant des photos ou vidéos, il existe également de nombreuses données inutiles qui encombrent et ralentissent votre smartphone.

Le principe est simple : à chaque fois que vous utilisez une application, naviguez sur le net ou téléchargez simplement un fichier, votre appareil va également créer des fichiers temporaires. Ces derniers sont souvent utilisés pour mener vos opérations à bien, mais s’avèrent généralement inutiles après coup.

WhatsApp ou TikTok sont de parfaits exemples d’applications qui peuvent générer de nombreux fichiers temporaires. Lorsque vous téléchargez un fichier sur ces applications, ces dernières vont souvent stocker des fichiers temporaires en arrière-plan afin que vous puissiez retrouver ces mêmes fichiers à l’avenir.

Heureusement, il est possible (et même recommandé) de supprimer ces fichiers temporaires de façon régulière. Sur Android, la méthode est très simple : rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone puis dans l’onglet “applications”. Sélectionnez une application que vous estimez gourmande en stockage et utilisez l’option “vider le cache” pour faire le ménage.

Sur iPhone, la solution est un peu plus épineuse. Il n’existe pas vraiment d’option pour vider le cache d’une application. La seule méthode efficace consiste à désinstaller l’application souhaitée, redémarrer votre iPhone et réinstaller la dite application pour que votre appareil fasse le ménage lui-même.

Répétez ces opérations pour l’ensemble des applications que vous estimez très gourmandes en stockage et votre appareil tournera bien mieux et plus longtemps.