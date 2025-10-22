La police met en garde : s'il s'approche à 10 m de votre smartphone, un voleur peut agir presque comme il veut

Une simple connexion Bluetooth suffit pour vous dérober vos données.

A chaque semaine sa nouvelle technique d'arnaque. S'il y a bien une chose que l'on peut attribuer aux pirates informatiques, c'est leur capacité à dénicher de nouveaux moyens d'accéder à nos données personnelles. La dernière en date s'avère tout particulièrement inquiétante puisqu'elle ne nécessite qu'une courte distance entre le pirate et votre appareil mobile pour accéder à ce dernier.

Au quotidien, il y a de fortes chances pour que vous laissiez le Bluetooth de votre smartphone activé en permanence. Qui pourrait vous blâmer pour ça ? Cela vous permet de vous reconnecter rapidement et sans faire d'efforts à vos appareils Bluetooth préférés et déjà enregistrés. Seulement voilà, les pirates comptent justement sur cette paresse pour passer à l'attaque.

Il y a quelques semaines, la police nationale espagnole a posté une vidéo sur Tiktok afin de prévenir la population. Cette arnaque, baptisée "Bluesnarfing", est en pleine recrudescence depuis quelques mois et les victimes se multiplient. Ces dernières ne se rendent même pas compte qu'elles ont été dérobées, et ne comprennent généralement pas comment cela a pu se produire.

La technique du Bluesnarfing repose sur l'accès et le détournement du Bluetooth allumé en permanence sur votre appareil mobile. En laissant cette fonctionnalité activée, votre smartphone va sans arrêt chercher de nouveaux objets Bluetooth pour s'y connecter. Outre l'usage intensif de la batterie de votre appareil, cette mauvaise habitude laisse ce dernier complètement vulnérable aux attaques de piratage.

Bien que la majorité des smartphones disposent d'une demande d'autorisation pour se connecter à un appareil Bluetooth, les pirates sont équipés de petits programmes permettant d'outrepasser cette demande. Cela leur permet de se connecter à votre appareil sans même que vous ne vous en rendiez compte. Leur seule limite : se trouver à quelques mètres de votre mobile afin de pouvoir vous y connecter puisque la portée du Bluetooth reste relativement basse.

Ce type d'arnaque ne doit pas être pris à la légère. Un appareil pouvant accéder au Bluetooth de votre mobile pourra alors récupérer un grand nombre de données et autres informations sur vous, menant alors à la perte de vos identifiants ou vol de vos coordonnées bancaires.

Afin d'éviter le phénomène de Bluesnarfing, il est conseillé de désactiver le Bluetooth de votre appareil lorsque vous n'en avez pas besoin. Pour cela, il suffit généralement d'ouvrir les paramètres de votre téléphone puis "Connexions" et enfin "Bluetooth" et de désactiver l'option. Il est également possible de simplement cliquer sur l'icône du Bluetooth dans le menu défilant supérieur de votre téléphone (celui où vous pouvez consulter vos notifications, Wi-Fi, etc...)