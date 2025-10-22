Saviez-vous que les smartphones Samsung ont une option cachée pour supprimer les publicités ?

Les smartphone Samsung regorgent de petites fonctionnalités bien cachées. On peut même se débarrasser de la publicité.

Bien qu'internet soit un espace incroyable pour apprendre et échanger, ce dernier est de plus en plus infesté par les publicités en tout genre. Vous en avez forcément déjà vu, peut-être même en ce moment, mais les publicités sont une partie intégrante de la vie numérique aujourd'hui.

A tel point que les publicités ont même atteint nos smartphones. Ces petits appareils pensés à la base pour échanger entre utilisateurs se retrouvent désormais inondés par les mêmes publicités que l'on retrouve sur ordinateur. Heureusement, certains constructeurs pensent avant tout aux consommateurs et proposent des solutions pour lutter contre cela.

Les équipes de Samsung savent à quel point les publicités peuvent être intrusives et contraignantes pour de nombreux utilisateurs. Ces publicités ne sont pourtant pas là par hasard puisqu'elles permettent aux marques (et aux sites d'infos gratuits, suivez notre regard) de récupérer un peu d'argent pour prospérer ou survivre. Il est tout même compréhensible que les utilisateurs trouvent certaines publicités un peu trop visibles et qu'ils veuillent les supprimer.

Si vous disposez d'un smartphone Samsung, il existe une option dédiée. Vous n'aurez besoin que de deux choses pour l'activer : un téléphone plus ou moins récent et un compte Samsung. La possibilité d'utiliser un compte Samsung dépend d'ailleurs de l''ancienneté de l'appareil. Pour savoir si cela est possible, rendez-vous dans les paramètres et regardez si vous y trouvez la rubrique "Compte Samsung".

Vous l'avez trouvée ? Parfait, cela veut dire que vous pourrez désactiver les publicités sur votre appareil. Sélectionnez donc cette rubrique "Compte Samsung" et connectez-vous. Vous devriez ensuite dénicher une sous rubrique intitulée "Sécurité et confidentialité". Pour la trouver, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "Recherche" dans les paramètres et de taper le mot "Offres". Votre téléphone devrait vous proposer l'option "Obtenir des actualités et des offres spéciales". C'est cette fonctionnalité que vous devez désactiver.

Profitez-en également pour désactiver l'option juste en dessous, intitulée "Amélioration de la publicité personnalisée". Vous empêcherez ainsi votre téléphone de vous espionner pour envoyer des publicités selon vos goûts et intérêts. Maintenant que cette option est désactivée, votre téléphone ne devrait plus vous envoyer de notification relative à de la publicité comme des promotions sur certains appareils Samsung ou la sortie de nouveaux modèles.