Voici 5 des meilleurs téléphones Android à moins de 200, 400, 600 et 1000 euros, belles performances et photos sublimes garanties

Vous avez besoin ou envie de changer de smartphone et n'êtes pas vraiment attiré par Apple ? Voici un petit guide des 5 meilleures références Android du moment selon votre budget.

Chaque année, les constructeurs de smartphones dévoilent plusieurs nouveaux modèles susceptibles d'intéresser une large variété de clients. Qu'il s'agisse de Samsung, d'Apple, de Xiaomi ou de Honor, les sorties sont nombreuses et peuvent facilement faire perdre la tête. Au final, quel est le meilleur smartphone selon votre budget ? C'est la question à laquelle nous répondons aujourd'hui.

Vous disposez d'un très gros budget (> 1000 euros)

Il s'agit certainement de la catégorie la plus difficile à départager. Les constructeurs se démènent chaque année pour proposer leur meilleur smartphone sur ce segment de prix que l'on appelle plus communément "premium". Les choix sont multiples : Honor Magic 8 Pro, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra...

De notre côté, nous optons plutôt pour une valeur sûre : le Samsung Galaxy S25 Ultra. Ce dernier est régulièrement cité comme l'un des meilleurs smartphones Android de l'année et cela se ressent au niveau des ventes. Doté d'un processeur surpuissant et de capacité de photo exceptionnelles (notamment au niveau des zooms), le Samsung Galaxy S25 Ultra est définitivement un excellent choix si votre budget vous le permet. Notez cependant que son successeur devrait être dévoilé d'ici quelques semaines, aussi vaut-il mieux attendre un peu avant de craquer !

Vous disposez d'un budget assez élevé (entre 600 et 1000 euros)

Sur ce segment de prix, les constructeurs peuvent toujours proposer d'excellents smartphones sans trop faire de concessions. A ce titre, nous recommandons tout particulièrement les smartphones de chez Google comme le Google Pixel 10 Pro.

La précédente génération est également intéressante si vous désirez faire quelques économies, mais vous bénéficierez tout de même d'une excellente qualité photo et du savoir-faire de Google en matière d'IA. Les seuls bémols viennent du processeur, peu taillé pour les gros jeux vidéo, et la batterie qui a tendance à mal vieillir dans le temps.

Vous disposez d'un bon budget (entre 400 et 600 euros)

Nous entrons ici dans ce que nous appelons communément "le milieu de gamme". Sur ce segment tarifaire, les marques sont forcées de faire quelques compromis afin de pouvoir se dégager une marge. Le milieu de gamme regorge néanmoins de bons candidats : le Samsung Galaxy A56, le Honor 400... Mais nous préférons vous conseiller le Google Pixel 9a.

Intelligence artificielle et photographie sont les maitres mots de ce petit smartphone très coloré. Ce dernier dispose également de 7 années de mises à jour qui devraient vous permettre d'en profiter longtemps !

Vous disposez d'un petit budget (entre 200 et 400 euros)

Les prix se réduisent tandis que les concessions augmentent du côté des constructeurs qui doivent faire leur mieux pour proposer des smartphones performants, mais peu onéreux. Ce segment est tout de même très surveillé puisqu'il s'agit d'un des marchés les plus prisés chaque année. Samsung propose notamment de très bons téléphones avec ses Galaxy A16 ou A26. Notre choix se porte plutôt sur le Nothing Phone (3a) Pro !

Avec son design à nul autre pareil, difficile de passer à côté. Le Phone (3a) Pro traduit pourtant bien les ambitions de la jeune entreprise Nothing. On retrouve ici de très bonnes performances pour le prix proposé, aussi bien au niveau du processeur et de la fluidité que des photographies et vidéos.

Vous disposez d'un tout petit budget (moins de 200 euros)

Il serait facile de penser que les choses sont compliquées à ce niveau de prix. Mais les constructeurs sont bien conscients que de nombreux clients ne sont pas prêts à débourser plusieurs centaines d'euros pour disposer d'un smartphone. C'est pourquoi de nombreuses propositions sont possibles ici, mais nous allons repartir sur une recommandation de la marque Nothing avec le CMF Phone 2 Pro.

Avec son design modulable (il est possible de changer la coque et y fixer des accessoires), le CMF Phone 2 Pro se distingue des smartphones d'entrée de gamme qui ne font généralement que peu d'efforts sur l'esthétique. Le petit smartphone de Nothing dispose affiche également d'excellentes performances tout en se défendant sur le volet de la photographie. Un smartphone peu onéreux et étonnant au vu de son prix !