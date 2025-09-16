Une année ne correspond pas vraiment à 7 ans de vie pour un chien : voici comment calculer leur âge réel

Malgré l'idée reçue persistante selon laquelle une année calendaire équivaudrait à 7 ans de vie pour un chien, les vétérinaires ont mis au point un mode de calcul bien plus efficace.

Comment savoir quel est l'âge réal de son chien ? Selon une légende urbaine très répandue, il suffirait de multiplier son âge humain par sept afin d'obtenir la vraie réponse. Mais tous les vétérinaires savent bien que cette habitude n'est qu'une idée reçue. En vérité, de nombreux facteurs influencent l'âge et l'état de santé des animaux.

Il est par exemple impensable pour les spécialistes d'évaluer l'âge et l'espérance de vie d'un chien sans prendre sa taille, son poids ou encore son alimentation en considération. "En pratique, on estime qu'un chiot vieillit 15 fois plus vite que l'homme pendant sa première année, six la deuxième année puis il suffit d'ajouter quatre ans pour chaque année supplémentaire", explique le site spécialisé Woopets. Il y a donc de quoi s'y perdre rapidement !

© Adobe Stock

Pour aider les propriétaires à y voir plus clair, l'hôpital vétérinaire de Stoke, en Nouvelle-Zélande, a mis au point un simulateur d'âge de chien. Pour obtenir une estimation de son véritable âge, il suffit de connaître l'année de naissance et le poids de son compagnon à quatre pattes. Le propriétaire a le choix entre petit, moyen, large et géant. Suite à ce calcul, le site spécialisé indique si les vétérinaires considèrent l'animal comme un chiot, un "enfant", un adulte, un sénior ou encore un chien gériatrique. Un chien "moyen" de 8 ans, aurait en réalité 51 ans, selon le simulateur. "Il serait considéré comme un Senior par un vétérinaire", confirme l'hôpital. Un petit chien du même âge aurait, lui, 48 ans tandis qu'un chien géant né la même année serait âgé de 64 ans.

Ce simulateur prouve bien que les petits chiens, comme les caniches toy ou les chihuahuas, ont une espérance de vie plus longue que les saint-bernard ou les Mastiffs. Bien que les raisons précises de ce vieillissement rapide ne soient pas encore sûres, les vétérinaires estiment qu'il s'explique par une croissance plus rapide et un métabolisme plus exigeant. En effet, les plus grandes races produisent davantage d'hormones de croissance sur un temps plus réduit. Leurs organes sont ainsi plus sollicités, ce qui entraîne un vieillissement accéléré de leurs cellules et un risque de maladies cardiaques ou de cancers.

Alors que "les chiens n'ont pas d'âge de séniorité universel", les chats eux sont généralement considérés comme séniors après leurs 10 ans, ajoute l'hôpital vétérinaire de Stoke. Certains chats peuvent aussi être qualifiés de senior dès l'âge de huit ans, cela dépend de leur race et de leurs prédispositions génétiques. "Le statut gériatrique dépend surtout de l'état de santé du chat", confirme la vétérinaire française Juliette Leroux. Parmi les symptômes liés à l'âge, la vétérinaire cite la perte d'appétit, les griffes cassantes, la difficulté de cicatrisation des plaies ou encore la diminution de l'ouïe et de l'odorat.