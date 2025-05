Fini les tomates fades et pleines d'eau, les Espagnols ont une astuce qui les rend délicieuses

Voici l'astuce espagnole de grand-mère pour rendre vos tomates délicieuses à coup sûr. Un seul ingrédient suffit pour éliminer l'excès d'eau et booster la saveur de votre précieuse tomate.

Si on en trouve toute l'année, les tomates sont évidemment bien meilleures en été, la saison de la tomate ! Problème, la déception est parfois (souvent ?) au rendez-vous. Texture farineuse, goût fade, peau épaisse ou pleine d'eau, la dégustation d'une tomate peut devenir une expérience très vite oubliable. Pourtant, les Espagnols, grands producteurs et consommateurs de tomates, se partagent une bonne astuce de génération en génération pour sublimer le goût de leurs tomates.

C'est simple puisqu'un seul ingrédient de cuisine suffit : le sel. Non, il ne s'agit pas de mettre une simple pincée de sel sur votre tomate coupée. Rassurez-vous, le mode d'emploi demande un tout petit peu plus de malice et un mode d'emploi à suivre à la lettre. Le voici avec la marche à suivre pas à pas pour sublimer n'importe quelle tomate, comme l'a finalement révélé au monde le chef influenceur La Cocina de Santiaguini sur son compte TikTok.

Coupez la tomate en fines rondelles. Disposez les tranches dans un plat et saupoudrez-les généreusement de sel. Ne lésinez pas sur la quantité. Placez le plat au réfrigérateur pendant au moins une heure. Le sel va faire son œuvre en extrayant par osmose l'excès d'eau de la tomate. Sortez le plat du frigo : vous constaterez que les rondelles baignent dans leur jus. C'est tout à fait normal et c'est justement là le secret ! Égouttez soigneusement les tranches de tomates. Elles sont maintenant prêtes à l'emploi. #truco #receta #facil sonido original - LaCocinaDeSantiaguini @lacocinadesantiaguini TOMATES PERFECTOS Parece una tontería, pero con este pequeño truco los tomates te quedarán con mucho más sabor, y con una textura tersa pero suave. La explicación química tiene que ver con la ósmosis. Al tener una alta concentración de sal en la superficie del tomate, el agua que contiene tiende a salir hacia fuera para disolver la sal. De esta manera, los sabores quedan más concentrados y cambia la textura. También puedes escaldarlos antes y pelarlos. #cocina

Résultat : vos tomates auront non seulement perdu leur excès d'eau, mais leur saveur sera aussi considérablement rehaussée. Le sel a en effet concentré les arômes en provoquant une réaction chimique. C'est simple comme bonjour mais diablement efficace.

Pour aller plus loin, le chef Santiaguini suggère d'accommoder vos rondelles de tomates marinées au sel avec du thon, un filet d'huile d'olive et une généreuse cuillerée de mayonnaise maison. Pour une petite touche italienne, pays de la tomate par excellence, vous pouvez ajouter des câpres et du parmesan. Délice assuré ! Et sinon, vous pouvez aussi utiliser ces tomates préparées pour d'autres recettes, par exemple un gaspacho ibérique pour rester dans le ton et remercier nos voisins espagnols de nous avoir donné ce petit secret.