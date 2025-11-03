Il a trop mangé au buffet à volonté, le restaurant le rappelle pour se plaindre : "Je n'ai jamais été autant humilié"

Un client a été réprimandé par le propriétaire d'un restaurant pour avoir mangé "trop" de viande au buffet à volonté.

Marcus, 27 ans, ne s'attendait certainement pas à faire les gros titres des journaux télévisés, la Une de la presse locale et à passer à la radio après avoir... osé commander quatre assiettes dans un buffet à volonté ! L'affaire a fait grand bruit entre commentaires outrés sur les réseaux sociaux et émissions spéciales. Il a même causé un vrai débat national : faut-il encadrer la consommation dans les buffets à volonté ?

Tout a commencé mi-octobre, lorsque Marcus Vadeby s'est rendu avec sa compagne et un ami au restaurant Commat à Katrineholm en Suède pour profiter de leur buffet à volonté. Le prix affiché ? 129 couronnes soit environ 12 euros pour des plats faits maison, un buffet de crudités et une boisson comprise. Ce jour-là, le menu proposait notamment un plat traditionnel : des "pannbiff", sorte de boulettes de viande accompagnées de purée.

Marcus, qui en était à sa troisième visite dans ce restaurant, avait déjà eu un différend avec le propriétaire. "Il était venu nous voir pour nous dire de ne pas reprendre de nourriture, alors que tous les autres clients pouvaient le faire", explique-t-il au site d'informations Nyheter24. "Il estimait que nous avions déjà dépassé notre quota".

La fameuse assiette de boulettes à l'origine du scandale © Marcus Vadeby - Facebook

Cette fois-ci, Marcus a donc pris quatre assiettes de boulettes. Mais, dès son arrivée, il dit s'être senti épié. "Dès que je me levais, ne serait-ce que pour prendre une serviette, le propriétaire me suivait et se tenait à un mètre pour regarder ce que je faisais", raconte le jeune homme qui assume du haut de son 1,95 m pour 140 kg manger "plus que la moyenne".

Mécontent après sa visite, Marcus a posté un avis négatif sur la page Facebook du restaurant. Peu après, il a reçu un coup de fil du propriétaire. "Il m'a grondé au téléphone pour avoir pris trop de nourriture et m'a assuré que des clients comme moi n'étaient pas rentables", rapporte Marcus. "C'était surtout les boulettes qui posaient problème. Il a dit qu'on n'avait droit qu'à deux assiettes maximum". Notre client du jour assure qu'aucune limite ou consigne n'était inscrite dans le restaurant.

Choqué, Marcus assure qu'il aurait compris la réaction s'il avait gaspillé de la nourriture, mais il affirme avoir terminé son assiette ! "Ce n'était pas du gaspillage, on m'a juste crié dessus. Je n'ai jamais été autant humilié de toute ma vie", conclut-il même.

Le restaurant, contacté par différents médias suédois, a réagi sur sa page Facebook. "Tout cela semble très trompeur, car le dialogue n'a en réalité porté que sur le fait que nous ne voulons pas voir de nourriture partir à la poubelle. Nous sommes les premiers à admettre que la conversation a peut-être pris une tournure qui ne satisfait personne et nous nous sommes bien sûr excusés".

De son côté, Marcus affirme ne pas avoir reçu d'excuses et dénonce une discrimination envers les personnes de forte corpulence. "Je trouve ça très triste. C'est déplorable que dans les restaurants de buffet, on juge les gens juste parce qu'ils sont plus grands que la moyenne". Quant au restaurant, il a tenté visiblement de transformer sa renommée naissante en glissant un coup de pub dans son message : "nous invitons bien sûr tout le monde à venir goûter nos désormais célèbres boulettes !" A volonté ?