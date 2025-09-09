Ce n'est pas du stress : que signifie avoir les jambes qui tremblent quand on est assis, selon la psychologie ?

Qu'il soit conscient ou inconscient, le tremblement d'une jambe en position assise peut trahir plusieurs types de personnalités.

Être assis sur son canapé, à son bureau ou dans les transports en commun peut parfois déclencher une réaction physique incontrôlable : le tremblement des jambes. Selon une enquête publiée dans la revue spécialisée Movement Disorder, près de 25 % des adultes seraient touchés par ce mouvement, souvent involontaire. Malheureusement, certains d'entre eux souffrent de maladies, comme le syndrome des jambes sans repos, causant ce réflexe. Mais pour d'autres, faire trembler sa jambe est une réaction psychologique inconsciente.

L'explication la plus répandue est le stress. En effet, le corps produit de l'adrénaline lorsqu'il est anxieux. Cette dernière peut à son tour causer de la transpiration, des palpitations du cœur ou des tremblements. Assez désagréable, cette réaction n'est en aucun cas dangereuse tant qu'elle est mesurée. Une fois que vous sortez de la situation de stress, le corps se calmera naturellement, et les tremblements avec lui.

© Adobe Stock

Mais la peur est loin d'être la seule explication. Il se peut aussi que les tremblements d'une jambe soient causés par une concentration extrême. Une enquête américaine a en effet révélé que "les mouvements répétitifs de ce genre améliorent inconsciemment la concentration et l'attention". Selon les spécialistes, "les secousses pourraient distraire la partie du cerveau qui s'ennuie, laissant ainsi le reste du cerveau se concentrer sur la tâche à accomplir."

Mais ce n'est pas tout ! Les tremblements, parfois inconscients, pourraient aussi être causés par l'ennui. "Il est possible que les jambes bougent ou tremblent afin de relâcher la tension", explique la psychologue canadienne Angelica Bottaro. Il n'est donc pas surprenant de ressentir ce mouvement, proche de l'impatience, lors d'une conférence ou d'une réunion qui s'éternise.

La consommation excessive de stimulant comme le café a également un rôle à jouer dans les tremblements involontaires. Selon le Centre de Toxicomanie et de Santé mentale canadien, spécialisé dans l'addiction, la caféine est un stimulant qui altère le fonctionnement du système nerveux. Elle retarde la fatigue, mais peut aussi causer des maux de tête, des maux d'estomac et des "contractions musculaires involontaires", aussi appelées tremblements. "Il suffit d'une très faible quantité de caféine pour que ces effets se manifestent (250 mg, soit deux tasses de café par jour)", rappelle le Centre, qui ajoute que le caféine contenue dans le café est la substance psychotrope la plus consommée du monde.