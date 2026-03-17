Que cache le fait de rester calme en situation de crise, selon la psychologie ?

Si vous arrivez à toujours rester calme, même quand tout s'affole autour de vous, vous avez une personnalité très spéciale selon ces experts.

Zen, le capitaine qui traverse toutes les tempêtes ou "Maître Yoda"... Dans votre entourage, vous êtes connu comme étant une véritable force tranquille, celui que rien ne peut perturber. En famille, en vacances ou au bureau, aucune situation ne peut vous faire sortir de vos gonds. Ce caractère inébranlable est un vrai avantage au quotidien, mais il peut aussi avoir des inconvénients et cacher des failles importantes, expliquent les experts.

Selon les psychologues américains W Steven Rhodes et Jeffry Simpson, ce type de caractère trouve souvent son origine au cours de l'enfance. Selon eux, certains enfants apprennent à cacher ou "désactiver" leurs emotions avant même qu'elles ne se manifestent. Ce schéma peut faire d'eux les personnes vers lesquelles tout le monde se tourne dans les moments plus difficiles. Pourtant, les psychologues rappellent que "calme" ne rime pas toujours avec "serein", loin de là ! Ces personnalités ressentent bien évidemment tout autant d'émotions que les autres. Ce caractère internalisé par ces enfants devenus des adultes en apparence calme est même souvent plus élevé que celui de ceux qui ne le cachent pas.

Selon les deux psychologues, les personnes toujours calmes ont également tendance à éviter les conflits au lieu de les régler. Sur le long terme, "cette obligation auto-infligée à rester calme en temps de crise risque de se transformer une difficulté à exprimer toutes ses émotions, même les plus positives", indiquent W Steven Rhodes et Jeffry Simpson. Toutes ces caractéristiques n'indiquent pas que les personnes très calmes vont toujours mal, fort heureusement, mais seulement qu'elles peuvent facilement cacher les périodes de difficulté.

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Ceux qui endossent ce rôle de force tranquille, toujours très calmes, peuvent par ailleurs paraître assez inaccessibles aux yeux de leur entourage, indiquent les psychologues. Ils deviennent aussi souvent le soutien émotionnel de leur entourage, sans bénéficier de leur soutien à leur tour.

Evidemment, rester calme dans les situations de crise peut aussi être un vrai avantage. Ce recul permet d'aborder les problématiques avec un esprit plus clair et de ne pas prendre de mauvaises décisions en se précipitant. Cette régulation des émotions permet également d'accepter l'imprévu avec plus de facilité et de moins chercher la perfection de chaque situation. Du bon, et du moins bon.