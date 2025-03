La moitié des étudiants d'Harvard échoue à ce test, pourtant très simple - allez-vous réussir ?

Pour savoir si vous êtes plus intelligent que les étudiants de la plus prestigieuse université du monde, il suffit de répondre correctement à cette question toute simple.

Les étudiants de d'Harvard sont réputés pour faire partie des meilleurs du monde. Installée dans le Massachusetts depuis le XVIIe siècle, l'université américaine a, entre autres, accueilli Barack Obama, Mark Zuckerberg, Natalie Portman mais aussi Jacques Chirac ! Pourtant, un petit test de logique tient ses élèves en échec depuis de nombreuses années. Créé pour tester la réflexion et la prise de décision rapide, il demande une rigueur à toute épreuve.

Seule la moitié des étudiants d'Harvard, du MIT et de Princeton ont répondu juste à cette question de mathématiques. Dans les universités un peu moins prestigieuses, le taux d'échec a même parfois atteint 80 % ! Voici le test imaginé par Shane Frederick, professeur à l'université de Yale : "Une batte de baseball et une balle coûtent 1,10 dollar. La batte coûte un dollar de plus que la balle. Combien coûte la balle ?"

Dans son ouvrage appelé Think Fast and Slow, se traduisant littéralement par Réfléchir vite et lentement, l'économiste comportemental Daniel Kahneman explique le raisonnement nécessaire pour trouver la bonne réponse. "Spontanément, les gens répondront que la balle coûte 10 centimes. C'est ce qu'on appelle une réponse intuitive qui paraît être la bonne, mais qui en fait est fausse", explique-t-il. Si la balle coûtait 10 centimes, alors la batte coûterait elle 1,10 dollar et on arriverait à un total d'1,20 dollar". La bonne réponse est donc 5 centimes puisque : 0,05+1,05=1,10.

© Adobe Stock

Il continue son propos en expliquant que l'idée de faire confiance à son instinct avant tout peut être bonne, mais qu'elle ne s'applique pas dans toutes les situations. "Beaucoup de gens sont trop sûrs d'eux et ont tendance à accorder une confiance excessive à leur intuition", regrette le spécialiste américain. "Apparemment, ils trouvent l'effort cognitif désagréable et l'évitent autant que possible."

En effet, ce n'est pas par hasard que ce genre de tests est posé aux étudiants. En plus de vérifier si les élèves savent compter correctement, ils permettent d'identifier les jeunes les plus prometteurs qui bénéficieront un suivi de plus près tout au long de leurs études. Traders, juges, consultants en stratégies… Plusieurs études ont montré que ces derniers finissent souvent par obtenir des postes aux salaires plus élevés à la fin de leur cursus. Bien évidemment, d'autres facteurs comme la créativité, la persévérance ou le réseau professionnel sont tout aussi décisifs dans la réussite professionnelle.