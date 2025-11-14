Votre vue est bien meilleure que la moyenne si vous réussissez à repérer le chien caché dans ce paysage hivernal

Une éleveuse de Husky a remarqué que son chien était presque invisible sur sa dernière photo. Saurez-vous le repérer ?

Le Husky est l'un des chiens les plus résistants au froid. Grâce à sa fourrure à double pelage très épaisse et à son origine basée en Sibérie, il est capable de passer des heures enfoui sous la neige en plein hiver, et même d'y faire des siestes ! Ce chien peut tout à fait supporter des températures aussi basses que - 40 degrés. Cette résistance donne parfois lieu à des photos très amusantes, sur lesquelles les chiens sont entièrement recouverts de neige et se fondent parfaitement avec le sol.

C'est le cas du compagnon de l'éleveuse américaine Vafa Homayoon. Sur son compte Instagram, la propriétaire d'un Husky a partagé une image de son chien qui a fait réagir des milliers d'internautes. Au premier coup d'œil, on y aperçoit un étang gelé, une prairie enneigée et quelques rangées d'arbres. Mais l'internaute originaire de Nashville dans le Tennessee assure que son chien est, lui aussi, bien présent sur la photo. La couleur de son pelage lui permet simplement de se confondre parfaitement avec le reste de la photo.

Amusée par ce paysage cachant un détail, l'éleveuse de chien a mis ses abonnés au défi de retrouver son animal. En serez-vous capable, sans aucun indice ? C'est ce que nous nous apprêtons à voir. Si vous trouvez l'animal au premier coup d'œil, vous pouvez être sûr que votre vue est bien meilleure que la moyenne. Pour corser le défi, nous ajoutons une limite de temps. Nous vous proposons de retrouver le Husky Sibérien en moins de 10 secondes.

© Vafa Homayoon/Instagram

Vous n'avez pas réussi à identifier le chien ? C'est normal, il est presque invisible grâce à sa fourrure grise et blanche. Pour vous aider, nous pouvons vous dire que le Husky est caché sur la moitié gauche de l'image. Nous pouvons également vous conseiller de rechercher le museau de l'animal, qui est bien plus visible que le reste de son corps.

Si vous ne l'avez toujours pas localisé, vous pourrez trouver la solution sur la photo située ci-dessous. En effet, l'animal observait calmement la photographe depuis le bord du lac gelé, sans se soucier du froid. De quoi témoigner de ses capacités thermiques impressionnantes.

© Vafa Homayoon/Instagram

En plus d'être amusant, ce genre de test visuel stimule le QI et améliore plusieurs compétences mentales importantes. En cherchant à repérer les objets cachés dans une image complexe comme celle-ci, nous entraînons notre concentration, notre observation et notre degré d'attention au détail.

Ces petits exercices permettent aussi d'apprendre à travailler efficacement avec une contrainte de temps. La prochaine fois que vous entreprendrez ce genre de test, commencez par bien examiner les contours de l'image ou de la photo. L'élément que vous recherchez sera rarement caché en plein centre. Un vrai conseil de professionnel.