Suivez le traineau du Père noël en direct jusqu'à ce qu'il arrive chez vous : ce site est parfait pour faire patienter les enfants

De l'Australie à la France, ce site internet suit en direct le trajet du père Noël pendant la nuit du réveillon. De quoi faire rêver les petits et les grands.

Le grand jour de Noël est enfin arrivé. Le Père Noël va pouvoir entamer sa tournée de distribution de cadeaux et déposer ses présents au pied de tous les sapins du monde. Il y a de quoi être impatient ! Pour que le temps semble moins long à vos enfants (ou même à vous-même), un site internet spécial permet de le suivre en direct.

Comme chaque année depuis 70 ans, c'est le NORAD, Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, qui met à disposition un site internet 100% gratuit pour suivre le trajet du traineau du père Noël. L'organisme, créé pendant la guerre froide, a habituellement pour mission de surveiller l'espace aérien nord-américain. Il a donc toute légitimité et tous les moyens techniques les plus avancer pour suivre à la trace le fameux traîneau dans le ciel. Chaque année, il transforme ainsi totalement son site afin de devenir l'assistant privilégié de tous les foyers impatients.

Mais alors, pourquoi un organisme tel que le Norad se change-t-il en lutin de Noël chaque mois de décembre? Cette pratique voit le jour en 1955, lorsque la chaîne de grands magasins Sears propose de téléphoner au Père Noël dans un journal local du Colorado. Erreur, celle-ci diffuse la ligne téléphonique du Norad au lieu de celle du Père Noël.

Le colonel Harry Shoup, officier de service ce jour-là, se prit alors au jeu. Il ordonne à ses hommes de diffuser des informations sur la localisation du Père Noël et appelle une radio locale pour annoncer avoir vu un traineau étrange dans le ciel. Soixante-dix ans plus tard, cet heureux hasard est devenu une véritable tradition.

Le concept est simple : le suivi du tracker débute le 24 décembre. Commençant par l'Australie, qui fête Noël environ 10 heures plus tôt que les Français, le traineau se déplace ensuite de pays en pays, jusqu'à survoler votre cheminée. Si l'attente est trop longue, vous pouvez occuper les bambins avec les mini-jeux, les vidéos, la musique et les récits proposés. Le suivi du NORAD est accessible en ligne et sur l'application.

Mais le Norad n'est pas le seul organisme à proposer ce genre de suivi ludique. Google Maps embarque lui aussi un Santa Tracker, qui indique l'emplacement du père Noël en direct, tout en estimant le nombre de cadeaux déjà distribués. "Saviez-vous que le trajet du père Noël dure 25 heures ? Il effectue sa première escale tout à l'est de la Russie, à 22 h heure locale, ce qui correspond à 5 h du matin à New York et 11 h du matin à Paris", peut-on lire sur le site internet. En attendant, un village de Noël, des jeux et des fonds d'écran ludiques sur le thème de Noël sont disponibles sur le site internet.