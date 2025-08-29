Cette marque de carafes filtrantes est l'une des plus connues, mais c'est aussi la pire selon 60 Millions de Consommateurs

Les consommateurs pensent se protéger en s'équipant d'une carafe filtrante. Pourtant, 60 Millions de Consommateurs révèle que la plupart d'entre elles ne sont pas aussi efficaces qu'on le pense.

Les Français font de moins en moins confiance aux bouteilles d'eau en plastique. Fragilisées des enquêtes de plusieurs média sur la contamination de l'eau vendue par Nestlé Waters, les ventes de bouteilles d'eau ont chuté de 4,3 % en deux ans. Pour éviter d'avaler des microparticules de plastique, des pesticides et d'autres métaux non désirés, de plus en plus de consommateurs se tournent vers l'alternative des carafes et des gourdes filtrantes.

Présentées comme des produits miracles, ces dernières sont censées débarrasser l'eau de toute substance indésirée, tout en laissant passer les bons minéraux comme le calcium ou le magnésium. La marque de carafes filtrantes la plus connue en France et en Europe est sans aucun conteste la Brita. C'est donc naturellement que le magazine 60 Millions de Consommateurs l'a intégrée à son test comparatif de 5 marques spécialisées, publié en août 2025. En compétition avec elle pour le titre de carafe filtrante la plus efficace, le magazine français a choisi les produits Hydropure, Homeside et Aarke.

© Brita

Avec ses 20 millions de filtres vendus chaque année, la carafe filtrante en verre Brita, équipée d'un filtre Maxtra Pro, s'est démarquée de ses concurrents, car elle est l'une des seules à laisser passer les minéraux bons pour la santé. "À l'inverse, les carafes Homeside et Aarke retiennent excessivement le calcium, ainsi que les bicarbonates", regrettent les experts. La carafe Aarke est par ailleurs épinglée par le magazine pour son inefficacité en ce qui concerne le filtrage du sodium. Cette dernière le laisse passer à un niveau deux fois supérieur à celui d'une eau considérée comme "relativement sodée". Pour rappel, une consommation trop élevée de sodium peut causer des problèmes d'hypertension.

Malheureusement pour Brita, cette efficacité n'a pas suffi aux experts, qui lui ont asséné la note globale de 9,5/20. Ces derniers ont par exemple relevé que la carafe est "assez décevante sur le filtrage des PFOA", classés en Europe comme "substance extrêmement préoccupante" pour la santé et l'environnement. Et ce n'est pas tout. Les tests ont révélé l'eau filtrée par la cafetière en verre Brita contient de nombreux germes revivifiables. Ce nom inconnu du grand public regroupe les moisissures, les levures et la pollution. À cela s'ajoutent, au fil des filtrations, "une flore bactérienne abondante et non identifiée – signe d'une contamination environnementale", souligne 60 Millions de Consommateurs.

Alors que la plupart des consommateurs s'équipent d'une carafe filtrante pour échapper au goût chloré de l'eau du robinet, la Brita est aussi jugée décevante sur ce point. "l'eau chlorée filtrée sans dilution révèle un goût clairement identifié comme celui du chlore et jugé "net et fort" par deux panélistes", indique le test. Le système de filtration à fixer sur le robinet proposé pour 39,99 € par la marque allemande est, lui, jugé satisfaisant.

Elle aussi évaluée par les spécialistes de 60 Millions de Consommateurs, la bouteille filtrante 1,3 litre de Brita est de son côté notée 12,5/20. Son système de filtration, basée sur un disque de charbon actif, est jugé plus efficace que celui de la carafe.