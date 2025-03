Les premiers maillots de Michael Jordan et Kobe Bryant vont être vendus aux enchères - le montant s'annonce astronomique

Cette vente aux enchères historique des tout premiers maillots de deux légendes du sport pourrait bien battre le record établi en 2022.

Un nouveau record va-t-il être établi ? En 2022, la star américaine du basket-ball Michael Jordan vendait l'un de ses maillots aux enchères pour la modique somme de 10,1 millions d'euros. Il détrônait alors l'ancienne icône du foot Diego Maradona et ses 9,3 millions. Trois ans plus tard, le sportif connu pour avoir dominé les années 90 en NBA avec les Chicago Bulls remet son titre en jeu. Pour faire encore mieux que la dernière fois, c'est le tout premier maillot de la légende, celui de sa saison "rookie" qui sera mis aux enchères. Et il ne sera pas seul, puisque le premier maillot de la légende regrettée Kobe Bryant sera, lui aussi, achetable lors de cette vente exceptionnelle !

C'est la maison d'enchères américaine Sotheby's, spécialisée dans les articles de luxe, qui se chargera de confier ces deux morceaux de l'histoire du sport au plus offrant. "Les artefacts extrêmement rares des deux icônes du basket-ball pourraient rapporter collectivement plus de 20 millions de dollars.", ont estimé les experts américains dans un communiqué dédié. "Ils sont d'une rareté extrême. Les premiers maillots de rookie représentent la genèse de la carrière d'un athlète. Pour les collectionneurs en quête de véritables pièces, c'est une occasion unique."

Qualifié d'objet "extraordinaire illustrant la naissance d'une icône", le maillot de Kobe Bryant, porté lors de sa première saison en 1996-97, est extrêmement recherché. Arboré pour son tout premier match en saison régulière et en pré-saison avec les Lakers de Los Angeles, "ce maillot symbolise le début d'une carrière qui allait transcender le sport", rappelle la maison d'enchères. La vente de cet objet rare en taille 44 aura lieu le 10 avril 2025 à New York.

Pour connaitre la somme exacte que va atteindre le maillot porté par Michael Jordan le 5 octobre 1984, il ne faudra patienter que jusqu'au 26 mars 2025. Si l'objet a tant marqué les spécialistes de la maison Sotheby's, c'est par son histoire hors du commun. Lors de son tout premier match de pré-saison, le sportif n'avait pas reçu son propre maillot. En dessous du chiffre 23, désormais associé au nom de Jordan, on peut encore distinguer les traces sombres de numéros de joueurs qui l'avaient porté avant lui. Ce maillot en taille 44 est aussi unique, car, avec une police de caractères différente sur le devant et le dos, il diffère de celui porté par Jordan pendant la saison régulière.

Et pour celles et ceux qui n'auraient pas les moyens de débourser plusieurs millions de dollars afin de s'offrir l'un des deux maillots, une exposition sera organisée à partir du 21 mars 2025 à New York. Une opportunité que les amoureux du basket ne rencontreront pas deux fois !