Ni lavage, ni aération : cette astuce méconnue est la meilleure pour éliminer les odeurs de nourriture sur les vêtements

Après une fondue ou du poisson, les vêtements conservent souvent une odeur de nourriture désagréable. Une solution simple est plus efficace que l'aération.

Choucroute, curry, raclette, poisson grillé... De nombreux plats très populaires en France diffusent des effluves et des fumées fortes lors de leur préparation. Peu importe que l'on ouvre les fenêtres et que l'on actionne la hotte au mode maximal, ces dernières s'accrochent aux vêtements et ne veulent plus les lâcher. Retourner au bureau ou passer du temps en public avec ces odeurs collées aux vêtements peut alors devenir assez délicat.

Pour essayer de les faire partir, notre premier réflexe peut être d'aérer les vêtements, en espérant qu'ils récupèrent rapidement l'odeur délicate de notre parfum ou de notre lessive. La plupart du temps, c'est en vain. Même au bout de plusieurs heures sur le balcon ou la terrasse, impossible de se débarrasser des émanations nauséabondes de gras, d'ail ou encore de fumée. Pour éliminer ces odeurs, nos grands-mères utilisaient une autre solution très simple et accessible à tous : la chaleur ciblée.

La chaleur modérée et localisée issue de la vapeur ou de l'air chaud contribue à libérer les molécules volatiles odorantes qui se fixent dans les fibres des vêtements. Cette technique permet d'éliminer les odeurs rapidement, sans risquer d'abîmer le vêtement dans la machine à laver. Le processus est similaire pour les odeurs de transpiration sur les vêtements.

© Adobe Stock

Voici comment vous débarrasser des odeurs sur vos vêtements grâce à la chaleur la plus sûre, la vapeur :

Suspendez le vêtement odorant sur un cintre et placez-le directement dans votre salle de bains fermée.

Faites couler une douche très chaude en faisant attention à ne pas vous brûler.

Laissez agir 15 à 20 minutes.

Aérez le vêtement à l'air libre pendant quelques minutes si besoin.

Il est aussi possible d'utiliser la technique de la chaleur ciblée en passant le vêtement au sèche-linge. Commencez par lancer sur un programme tiède ou délicat pendant 10 ou 15 minutes. Ajoutez une lingette ou un chiffon humide dans le tambour pour capter les odeurs. Votre vêtement ressortira tout frais ! Attention, cette méthode fonctionne bien sur des linges en coton ou synthétiques, mais ne doit surtout pas être tentée sur la soie ou la laine.

Le vinaigre blanc peut également être une alternative efficace pour faire disparaître les odeurs tenaces de nourriture. Il suffit de verser une demi-tasse de vinaigre dans le compartiment de l'adoucissant de votre machine à laver. En plus de détacher les odeurs, le vinaigre blanc donnera une texture agréable et aérienne à votre linge. Si ce dernier sent toujours mauvais, vous pouvez le faire tremper dans de l'eau vinaigrée pendant une vingtaine de minutes.