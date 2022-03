The Rolling Stones en concert à Paris et Lyon : où et quand acheter un billet ?

ROLLING STONES. Le groupe de rock mythique annonce deux dates de concert en France, l'une à Paris, l'autre à Lyon, pour les 60 ans des Rolling Stones.

"Historique". Pour célébrer son soixantième anniversaire, le mythique groupe des Rolling Stones annonce sa venue en France pour deux concerts événement, à Paris et à Lyon, en juillet 2022. À 78 ans pour Mick Jagger et Keith Richards, ou 74 ans pour Ronnie Wood, la formation londonienne fêtera donc ses dix décennies de carrière lors d'une tournée européenne qui les mènera dans 10 pays, dont la France, pour un total de quatorze dates de concert.

Les Rolling Stones passeront donc au Groupama Stadium, à Lyon, le 19 juillet, puis à l'hippodrome de Longchamp, aux portes de Paris, le 23 juillet. Le dernier concert des Stones en France avait eu lieu à Marseille, en 2018. Inutile donc de préciser que les admirateurs de Mick Jagger et sa bande seront au rendez-vous.

Les billets seront mis en vente ce vendredi 18 mars à 10 heures. La billetterie sera accessible sur le site de La Fnac ou de Seetickets. Pour les prix, comptez de 56,50 euros et 342,50 euros à Paris et entre 95 euros en pelouse à 287,50 euros en carré or à Lyon.