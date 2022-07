Vieilles Charrues 2022 : le bilan du festival, cap sur 2023

VIEILLES CHARRUES. Le festival breton des Vieilles Charrues fêtait ses 30 ans du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022 !

[Mis à jour le 18 juillet 2022 à 17h52] "Kenavo, à l'année prochaine" : le festival des Vieilles Charrues a célébré dignement ses 30 ans. Du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, ce sont près de 280 000 festivaliers qui ont foulé la pelouse du site, à Carhaix, dans le Finistère. Un bilan positif pour l'événement breton, qui se félicite d'une édition réussie. "Merci aux 7150 bénévoles sans qui les Vieilles Charrues n'existeraient pas, aux équipes du festival, à la sécurité, aux partenaires, aux artistes… et à nos chers 280000 festivaliers aka le meilleur public de France", peut-on lire sur le compte Twitter des Vieilles Charrues, qui donnent déjà rendez-vous au public l'année prochaine, pour une édition 2023.

Le festival des Vieilles Charrues 2022, qui affichait complet depuis des semaines, aura été marqué par les prestations de nombreux artistes, sous la chaleur écrasante, comme Orelsan, Angèle, Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet, Feu! Chatterton, mais aussi DJ Snake, Meute, Bob Sinclar, Rilès ou Vladimir Cauchemar.

Les Vieilles Charrues 2022 avaient compté attirer les foules grâce à sa programmation qui, si elle peut manquer d'originalité par rapport aux autres festivals de l'été, a fait l'unanimité et séduit par son éclectisme. Découvrez la programmation jour par jour :

Jeudi 14 juillet :

Stromae, Clara Luciani, Last Train, Hollysiz, Maxime Le Forestier, Meute, SCH, Têtes Raides, Bianca Costa, Chilla, La Jungle, Laeti, Laetitia Shériff & Friends, Le Juiice, Lulu Van Trapp.

Vendredi 15 juillet :

DJ Snake, Angèle, Juliette Armanet, Matmatah, Rilès, Vladimir Cauchemar, Aloïse Sauvage, Catastrophe, Dirtyphonics Liive, Fatoumata Diawara, Irène Drésel, Luidji, Stand High Patrol, Viagra Boys, Badume's Band, Crimi, Dordogne, Ludjèr.

Samedi 16 juillet :

-M-, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, Celeste, Izïa, Midnight Oil, Ninho, Vitalic, Dewaere, Lous and the Yakuza, Mansfiels. TYA, Minuit Machine, Nemir, NTO, Thylacine, Ma Petite "Le Moulin des Roses", Rodrigo Cuevas, Sylvain Giro et le Chant de la griffe, Fest-Noz.

Dimanche 17 juillet :

Orelsan, Feu! Chatterton, Ibeyi, Madeon, Metronomy, Polo&Pan, Vianney, Bagarre (club), Dinos, Contrefacçon, Gargäntua, La Battue, Lolo Zouaï, Lujipeka, Structures, An'Pagay, Derya Yildirim & Grup Simsek, La Perla, Scuru Fitchadu.

L'édition 2022 des Vieilles Charrues, qui célébrait les 30 ans du festival, s'est déroulée du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, soit quatre jours de fête et de musique. Pour l'heure, les organisateurs n'ont pas dévoilé les dates 2023 du festival.