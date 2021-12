Solidays 2022 : les premiers noms de la programmation du festival

SOLIDAYS. Après deux années blanches, le festival Solidays sera de retour à Paris-Longchamp pour une 24ème édition en juin 2022.

[Mis à jour le 08 décembre 2021 à 11h56] L'été sera chaud à Solidays ! Après deux années blanches (ou presque), le festival parisien reprend des couleurs et confirme la tenue de sa 24ème édition, qui aura lieu du 24 au 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps, en dévoilant les premiers noms de sa programmation : Orelsan, Damso, Black Eyes Peas, -M-, Justice, Boris Brejcha, CKay, PLK, mais aussi Meute, Suzane ou Feu! Chatterton sont attendus lors de ces trois jours de festivités.

La billetterie de Solidays ouvrira le 14 décembre, à 14 heures. A noter que Solidarité Sida mettra en vente 25 000 Pass 3 Jours à partir de 39 euros. "Les retrouvailles sont inscrites à l'agenda. Ce sera les 24-26 juin 2022. Pour cette 24e édition, plus que jamais, Solidays donnera du sens à la fête et des couleurs à la solidarité. Bientôt, plus d'infos…", peut-on lire sur le site de l'événement organisé par Solidarité Sida. Une bonne nouvelle pour les amateurs du festival, privés de festivités depuis deux étés en raison de la pandémie de Covid-19.

Deux étés ou presque : la 23ème édition de Solidays a été maintenue le 4 juillet 2021, pour une journée unique réservée aux soignants. Malgré la météo, plus de 12 000 festivaliers tirés au sort, ont pu profiter gratuitement à onze concerts : -M-, Suzane, Yael Naïm & David Donatien, Hervé, Soso Maness, Youssoupha, 47TER, Jahneration, Amadou & Mariam, Deluxe et Meute.

Après deux années annulées, le festival Solidays a confirmé son retour en 2022. L'été prochain, l'événement organisé par Solidarité Sida se tiendra les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps.

Après avoir confirmé son retour à l'été 2022, les organisateurs du festival Solidays ont annoncé une première salve d'artistes qui se produiront à l'hippodrome Paris-Longchamps. Pour l'heure, le line-up n'est pas complet, en attendant de nouvelles annonces. Voici toutefois le programme de Solidays 2022 jour par jour :

Vendredi 24 juin : Justice, Orelsan, Feu! Chatterton...

: Justice, Orelsan, Feu! Chatterton... Samedi 25 juin : CKay, Meute, Damso, Black Eyed Peas, Boris Brejcha...

: CKay, Meute, Damso, Black Eyed Peas, Boris Brejcha... Dimanche 25 juin : PLK, -M-, Suzane...

Pari réussi pour Solidays ! Pour cette édition 2021 si spéciale, 12 200 soignants se sont retrouvés sur la pelouse de l'hippodrome ParisLongchamps. Malgré la météo, les festivaliers, tirés au sort précédemment, ont pu profiter gratuitement à onze concerts dimanche 4 juillet, à savoir ceux de -M-, Suzane, Yael Naïm & David Donatien, Hervé, Soso Maness, Youssoupha, 47TER, Jahneration, Amadou & Mariam, Deluxe et Meute.

Olivier Véran, ministre de la Santé, était également de la partie et s'est mêlé à la foule pour assister au concert de Matthieu Chedid, en fin de journée. "L'ambiance et l'énergie étaient au rendez-vous pour cette 23ème édition plus solidaire que jamais", se félicitent les organisateurs de Solidays dans un communiqué de presse.

Je poste cette vidéo de cette après midi pour remercier tout le personnel soignant, vous les rois sans couronnes.

Sans eux pas de tournée pas de retour à la vie normale.

Merci pour votre fureur de vivre.

Sortir de scène les larmes aux yeux MERCI @Solidays pic.twitter.com/OP6M407ZVK — Hervé (@hervemusiquefc) July 4, 2021

Dès le 10 février 2021, dans un communiqué de presse, les organisateurs de Solidays ont annoncé que l'édition 2021 est, à son tour, annulée. "La probabilité de pouvoir jouer en plein air, en grande jauge, debout cet été est tellement faible qu'il ne nous semble pas raisonnable de vouloir y croire plus longtemps. Cette incertitude qui nous ronge depuis des mois engendre de la crainte. Et pour Solidarité Sida, l'avenir doit rester une promesse et non pas devenir une menace", pouvait-on lire dans le communiqué.

"Nous ne voulons plus nourrir l'espoir sans être sûrs de rien. Nous n'avons plus le temps d'attendre ni un taux de vaccination rassurant, ni l'hypothétique mise en place d'un passeport sanitaire, ni l'heureux jour où nous pourrons retrouver un peu de 'normalité' dans nos vie", continuaient les organisateurs, qui veulent "porter toute [l]eur énergie sur la recherche des 3,5 millions d'euros de résultat qui vont disparaître" avec l'annulation du festival Solidays, qui générait de l'argent pour la lutte contre le VIH.

A la place du festival, les organisateurs annonçaient "une grande soirée télé Solidays en juin prochain", pour "célébrer 'autrement' la jeunesse et la solidarité en musique. Nous avons aussi pour ambition de mobiliser lors du week-end du festival (18-20 juin) toutes celles et ceux qui comme nous pensent que Solidays est essentiel au travers d'initiatives diverses et variées de récolte de fonds." En raison de la crise sanitaire, les dons à Solidarité Sida ont chuté en 2020. A lui seul, "ce festival représente 70 % des ressources de Solidarité Sida", explique Luc Barruet, directeur fondateur de l'association ce mercredi au micro de franceinfo. Il est possible de faire des dons sur le site de Solidays ou du Sidaction.

Comme le festival Solidays est un événement engagé pour l'écologie, il est fortement conseillé de se rendre sur le site en transports en commun. Direction donc l'Hippodrome de Longchamp, Route des Tribunes, dans le 16e arrondissement de Paris. Un service de navettes gratuites y est mis en place, ainsi qu'un parking à vélos gratuit.

Si vous souhaitez vous rendre en métro au Solidays, voici les lignes à emprunter : Ligne 1 (arrêt Porte Maillot), Ligne 10 (arrêt Boulogne-Jean Jaurès) ou RER C (arrêt Porte Maillot) puis accès au festival avec les navettes gratuites.

En navettes : En collaboration avec la RATP, des navettes circulent régulièrement entre Porte Maillot et le site de Longchamp. Les horaires sont les suivants : le vendredi de 15h à 5h, le samedi de 13h à 5h et le dimanche de 12h à minuit. À partir de 0h30 le vendredi et le samedi, dans le sens des retours, le dispositif est renforcé avec des navettes desservant la gare Saint-Lazare (arrêt au niveau du N151).