Solidays de retour en 2022 : les dates du festival dévoilées

SOLIDAYS. Après deux années blanches, le festival Solidays sera de retour à Paris-Longchamp pour une 24ème édition en juin 2022.

Après deux années blanches (ou presque), Solidays reprend des couleurs. Le festival parisien annonce sa 24ème édition, qui aura lieu du 24 au 26 juin 2022 à l'hippodrome Paris-Longchamps. "Les retrouvailles sont inscrites à l'agenda. Ce sera les 24-26 juin 2022. Pour cette 24e édition, plus que jamais, Solidays donnera du sens à la fête et des couleurs à la solidarité. Bientôt, plus d'infos…", peut-on lire sur le site de l'événement organisé par Solidarité Sida. Une bonne nouvelle pour les amateurs du festival, privés de festivités depuis deux étés en raison de la pandémie de Covid-19.

Deux étés ou presque : le 23ème édition de Solidays a été maintenue le 4 juillet 2021, pour une journée unique réservée aux soignants. Malgré la météo, plus de 12 000 festivaliers tirés au sort, ont pu profiter gratuitement à onze concerts : -M-, Suzane, Yael Naïm & David Donatien, Hervé, Soso Maness, Youssoupha, 47TER, Jahneration, Amadou & Mariam, Deluxe et Meute. Pour connaître la programmation de Solidays 2022, il faudra encore patienter.