MaMA Festival 2020 : les premiers noms de la programmation

Le MaMA Festival revient pour une nouvelle édition, à Paris les 14, 15 et 16 octobre 2020, avec une programmation pleine de jeunes talents à découvrir.

"Il y a urgence à se retrouver". En cette période compliquée pour les festivals et événements musicaux, le MaMA Festival confirme son édition 2020 et annonce les 47 premiers noms de sa programmation. Après avoir fêté ses dix ans l'année dernière, l'événement parisien investira le quartier Pigalle-Montmartre les 14, 15 et 16 octobre prochains. Une excellente nouvelle pour les amateurs de découvertes musicales. "Evidemment, cette 11ème édition tiendra compte de la situation inédite et devra se dérouler dans le respect des protocoles sanitaires pour la sécurité de tout.e.s, le grand public, les artistes, les professionnel.le.s, les intervenant.e.s, les équipes... tout sera mis en place pour que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions et permette à chacun et chacune de savourer ces

moments de retour à la vie !", est-il expliqué dans le communiqué du MaMA.

Cette année encore, 130 concerts feront vibrer ce quartier emblématique de la capitale. A noter également que côté Convention, plus de 150 conférences, débats, ateliers et rencontres diverses qui sont proposés aux professionnels. Et pour cette onzième édition comme pour les précédentes, le programme est déjà riche en jeunes talents. Découvrez les 47 premiers noms de la programmation du MaMA Festival 2020 :