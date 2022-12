Vieilles Charrues 2023 : une édition (encore) sans Céline Dion

VIEILLES CHARRUES. Après l'annulation de la tournée européenne de Céline Dion à l'été 2023, le festival des Vieilles Charrues confirme celle de sa date à Carhaix.

Pour Céline Dion aux Vieilles Charrues, il faudra encore patienter. Déjà reporté en raison du Covid, puis de l'état de santé de la chanteuse canadienne, le concert de Céline Dion aux Vieilles Charrues à l'été 2023 est de nouveau annulé. Jeudi 8 décembre, l'interprète de My Heart Will Go On a annoncé, dans une vidéo postée sur Instagram, l'annulation des dates de sa tournée européennes au printemps et à l'été 2023. Dont le concert aux Vieilles Charrues.

"Céline Dion, qui poursuit sa convalescence suite à un problème de santé, annonce l'annulation de 8 show à l'été 2023, dont le festival Les Vieilles Charrues à Carhaix, le 13 juillet", confirment les organisateurs du festival breton sur Twitter. Les festivaliers peuvent dès à présent demander le remboursement des billets pour le 13 juillet, date du concert de Céline Dion, sur le site du festival.