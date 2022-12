Lollapalooza Paris 2023 : Lil Nas X, Rosalia... Les premiers noms de la programmation

LOLLAPALOOZA PARIS. Le festival parisien du Lollapalooza dévoile les cinq premiers noms d'une programmation 2023 qui s'annonce explosive.

[Mis à jour le 08 décembre 2022 à 14h29] Les cinq premiers noms de la programmation du Lollapalooza Paris 2023 sont officiels et ont de quoi mettre l'eau à la bouche. Ce jeudi 8 décembre, les organisateurs du festival parisien lèvent le voile sur une première partie de sa programmation, qui s'annonce explosive : le rappeur Kendrick Lamar, le phénomène américain Lil Nas X pour son unique date française, la chanteuse espagnole Rosalía, le DJ Kygo et la rappeuse française Aya Nakamura feront vibrer la pelouse de l'hippodrome ParisLongchamps l'été prochain.

L'édition 2023 du Lollapalooza Paris se tiendra les 21, 22 et 23 juillet 2023. D'autres artistes viendront rejoindre ce début de programmation dans les prochaines semaines. Côté billetterie du festival, la mise en vente des pass 3 jours débute ce vendredi 9 décembre, à 12 heures, sur le site du Lollapalooza, par ici.

Après deux années blanches en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires, la version parisienne du Lollapalooza avait fait son retour en 2022 sur deux jours, les samedi et dimanche 16 et 17 juillet. Pour la prochaine édition, en 2023, rendez-vous sur trois jours, les 21, 22 et 23 juillet !

Le bilan du Lollapalooza 2022

Deux jours de fête et de musique : le Lollapalooza Paris a fait un retour brûlant sur l'hippodrome de ParisLongchamps, samedi et dimanche 17 juillet 2022, avec 130 000 festivaliers. Deux jours marqués par la chaleur, mais aussi et surtout par les prestations de nombreux artistes prestigieux : Jack Harlow, Vald, Imagine Dragons, Vladimir Cauchemar, Anitta ou David Guetta, mais aussi Megan Thee Stallion, Pearl Jam, Maneskin ou A$AP Rocky.

L'histoire du Lollapalooza

Le festival Lollapalooza a été crée en 1991, par Perry Farrel, le leader du groupe Jane's Addiction. L'événement s'est imposé sur le continent américain comme le festival rock, punk et heavy metal de référence, avec des éditions aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Berlin. Le festival est racheté par Live Nation, multinationale considérée comme le plus gros organisateur d'événements musicaux du monde. En France, l'entreprise américaine organise déjà trois festivals, le Main Square d'Arras, I Love Techno de Montpellier et le Download Festival de Paris, crée en 2016. "Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France" a assuré Angelo Gopee qui ne parle pourtant pas de concurrence.

"Je ne suis pas sûr que les Vieilles Charrues, ni même Solidays, We Love Green, Rock en Seine fassent venir des artistes comme David Guetta, Calvin Harris ou Ariana Grande" se défend-il avant de trancher : "Entre tous ces festivals, il y a une place pour nous, avec des artistes que nous sommes les seuls à pouvoir proposer". Historiquement, le Lollapalooza a été le tremplin d'origine des mastodontes du rock que sont les Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Soundgarden ou encore Pearl Jam."Le Lollapalooza, c'est le plus grand festival du monde, qui réunit 120 000 spectateurs par jour à Chicago chaque été" explique-t-il.