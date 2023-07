Lollapalooza Paris 2023 : récap, photos et infos pratiques sur le festival

LOLLAPALOOZA PARIS. La version parisienne du festival Lollapalooza est de retour ce week-end pour une cinquième édition, sur trois jours, à l'hippodrome ParisLongchamps.

[Mis à jour le 22 juillet 2023 à 13h13] Les organisateurs l'avaient promis, la première soirée du Lollapalooza 2023 aura été explosive. Pour ouvrir cette cinquième édition de la version parisienne du festival américain, des artistes francophones, mais surtout internationaux : la chanteur australien Dean Lewis, la violoniste Lindsey Stirling, le rappeur belge Damso, mais aussi (et surtout si on écoute les fans), du groupe phénomène de rap sud-coréen, Stray Kids, qui clôturait cette première soirée de fête, devant une foule hystérique.

Ce samedi, sont attendus sur les pelouses de l'hippodrome Paris Lonchamps des têtes d'affiches tout aussi attendues, notamment Lil Nas X, Rosalía, Kygo ou Niall Horan, des One Direction. En attendant, voici notre récap photos du LollaParis 2023 :

La programmation du Lollapalooza 2023

VENDREDI 21 JUILLET : Beendo Z, Bekar, Czesare, Damso, Dean Lewis, Deathpact, Dirtyphonics pres. Elevated, Doria, Elgrandetoto, Gentlemens Club, Imanu b2b The Caracal Project, Koos, Lindsey Stirling, Manal, Monsieur Nov, Madlen Keys, Maisie Peters, Niska, Par.Sek, Picture This, Prinzly, Rezz, Rose Super Tranquille, Since Charles, Stray Kids, The Lathums et Zoe Wees.

La timetable du Lollapalooza Paris 2023 : à quelle heure passe quel artiste ?

Pour la prochaine édition du festival parisien de Lollapalooza, en 2023, rendez-vous sur trois jours, les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet ! Une première pour l'événement qui ne comptait jusqu'ici que deux jours de festivités.

Quelle météo au festival Lollapalooza Paris 2023 ?

Elément indispensable avant de se rendre à un festival : consulter les prévisions météo. Voici celles établies par Météo France pour ce weekend de Lollapalooza Paris :

Samedi : journée la plus chaude de cette édition 2023, jusqu'à 26 degrés sont attendus ce samedi. Pensez donc à la crème solaire !

: journée la plus chaude de cette édition 2023, jusqu'à 26 degrés sont attendus ce samedi. Pensez donc à la crème solaire ! Dimanche : le temps se gâte dimanche avec quelques averses attendues et des températures maximales affichées à 23 degrés.

La billetterie du Lollapalooza 2023

Les billets pour l'édition 2023 du LollaParis ont été mis en vente en décembre dernier et son disponibles sur le site de l'événement, par ici.

Pass 1 jour vendredi, samedi ou dimanche : 89 euros

Pass 3 jours : 220 euros

Les horaires du Lollapalooza Paris 2023

Pour préparer au mieux votre venue sur le site du Lollapalooza Paris 2023, voici les horaires d'ouvertures des portes du festival

‍Vendredi 21 juillet : 15h

Samedi 22 juillet : 14h30

Dimanche 23 juillet : 13h30

Payez en cashless sur le site du Lollapalooza Paris 2023

Comme de nombreux festivals, pour le Lollapalooza Paris 2023, les paiements sur le site se font en cashless, système de paiement sécurisé et accessible via un bracelet distribué à l'entrée. Pour l'utiliser, il suffit de se créer un compte par ici et de recharger votre bracelet.

L'histoire du Lollapalooza

Le festival Lollapalooza a été crée en 1991, par Perry Farrel, le leader du groupe Jane's Addiction. L'événement s'est imposé sur le continent américain comme le festival rock, punk et heavy metal de référence, avec des éditions aux Etats-Unis, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Berlin. Le festival est racheté par Live Nation, multinationale considérée comme le plus gros organisateur d'événements musicaux du monde. En France, l'entreprise américaine organise déjà trois festivals, le Main Square d'Arras, I Love Techno de Montpellier et le Download Festival de Paris, crée en 2016. "Live Nation voulait continuer à développer son activité sur les festivals en France" a assuré Angelo Gopee qui ne parle pourtant pas de concurrence.

"Je ne suis pas sûr que les Vieilles Charrues, ni même Solidays, We Love Green, Rock en Seine fassent venir des artistes comme David Guetta, Calvin Harris ou Ariana Grande" se défend-il avant de trancher : "Entre tous ces festivals, il y a une place pour nous, avec des artistes que nous sommes les seuls à pouvoir proposer". Historiquement, le Lollapalooza a été le tremplin d'origine des mastodontes du rock que sont les Rage Against The Machine, Nine Inch Nails, Soundgarden ou encore Pearl Jam. "Le Lollapalooza, c'est le plus grand festival du monde, qui réunit 120 000 spectateurs par jour à Chicago chaque été" explique-t-il.