Les femmes ne sont pas les seules à souffrir de cette maladie : les hommes sont bien plus touchés qu'on ne le pense

Cette maladie bien connue chez les femmes peut également concerner les hommes, qui sont nombreux à être touchés à une certaine période de leur vie.

La naissance d'un bébé est généralement une période heureuse, mais pas pour tous les parents. Dans certains cas, cette transition peut même provoquer une dépression post-partum. Cette maladie psychiatrique est plutôt bien connue chez les femmes, qui sont 17 % à en être touchées en France.

Mais si elle est largement méconnue chez les hommes, c'est pourtant loin d'être une maladie uniquement féminine : environ un père sur dix est touché dans l'année après la naissance de son enfant. Il existe plusieurs raisons et facteurs de risque à ce phénomène : difficultés dans le couple, dépression chez la partenaire, deuil ou séparation récente, difficultés financières ou au travail, changements hormonaux, manque de sommeil, et aussi des antécédents de dépression.

C'est justement sur ce dernier point que se sont concentrés des chercheurs australiens, qui ont publié leurs travaux dans le Journal of Affective Disorders le 15 février 2025. Les données de santé de plusieurs centaines d'hommes avant et après la naissance de leur enfant ont été analysées pour déterminer le lien entre la santé mentale avant la naissance de l'enfant et le risque de dépression post-partum.

Ils ont ainsi pu observer que "des antécédents de troubles mentaux au cours de la vie et des symptômes dépressifs élevés avant la conception augmentent le risque de dépression post-natale chez les hommes". Les hommes en état de "bien-être" avant la conception avaient ainsi moins de symptômes dépressifs après la naissance, et un risque moins élevé de dépression. D'après plusieurs études sur le sujet, "la santé mentale avant la conception est sans doute le facteur le plus important pour prédire les résultats dépressifs futurs chez les futurs et les nouveaux pères", concluent les chercheurs australiens.

Alors que la dépression post-partum chez l'homme est peu étudiée et connue du grand public, il est essentiel de mieux comprendre les facteurs de risque, afin d'améliorer la prévention et le dépistage de cette maladie. La dépression post-partum est plus difficilement détectée chez les hommes, notamment parce qu'ils sont moins enclins à communiquer sur leurs symptômes, et qu'ils ne bénéficient pas - à l'inverse des femmes - de rendez-vous de suivi après la naissance qui sont l'occasion d'aborder la santé mentale. Les symptômes sont similaires entre les hommes et les femmes : anxiété, perte de confiance en soi, absence d'envie de s'occuper du bébé, sentiment de ne pas trouver sa place, irritabilité, profonde tristesse, troubles du sommeil...

La dépression post-partum, chez l'homme comme chez la femme, doit être traitée, notamment grâce à une psychothérapie et éventuellement des médicaments. La dépression chez les jeunes pères est un enjeu de taille, puisqu'elle peut impacter la santé mentale des mères, d'autant plus quand on sait que le suicide est la première cause de mortalité maternelle dans la première année après la naissance.