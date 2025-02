Cette maladie augmente dangereusement en Europe, l'Organisation mondiale de la Santé met en garde

La France alertait déjà en 2024 sur la "recrudescence en France et en Europe" de cette maladie qui touche principalement les enfants.

Le nombre de cas a explosé. En 2023, ce sont 58 000 cas qui ont été déclarés dans une quarantaine de pays, dont l'Europe. C'est 30 fois plus que l'année précédente. Cette maladie touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle est extrêmement contagieuse : une personne touchée peut contaminer jusqu'à 20 autres personnes. Elle se manifeste par de la fièvre, une toux, un écoulement nasal, et éruption cutanée caractéristique sur l'ensemble du corps. Mais dans certains cas, elle peut entraîner de graves complications, jusqu'au décès, notamment chez les personnes fragiles comme les jeunes enfants ou les femmes enceintes. Vous l'aurez sûrement deviné : il s'agit de la rougeole.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dans un rapport publié ce 25 février 2025, rapporte une augmentation inquiétante de cas de rougeole, à cause d'une vaccination insuffisante. "Les taux de vaccination sous-optimaux de ces dernières années, dans un contexte de montée des sentiments anti-vaccins alimentés par la désinformation, ont conduit à une résurgence de maladies évitables", regrette l'OMS. Il faudrait en effet que 95 % de la population soit vaccinée pour que la maladie soit éradiquée. En France par exemple, la couverture vaccinale est proche mais en deçà de ces 95 %. Pourtant, le vaccin contre la rougeole (associé aux oreillons et à la rubéole) est obligatoire depuis 2018 chez les nourrissons.

En France, 117 cas ont été déclarés en 2023, d'après Santé publique France, qui alertait en avril 2024 d'une "recrudescence de la rougeole en France et en Europe". C'est 8 fois plus qu'en 2022, où 15 cas avaient été notifiés. Mais c'est largement moins qu'en 2018 et 2019 ou encore au début des années 2010.

Depuis le début de l'année 2025, la région Hauts-de-France est touchée par une "circulation active du virus, principalement dans le département du Nord", d'après un communiqué de l'Agence régionale de santé. "Dans ce contexte, et à l'approche de la reprise de l'activité scolaire après les vacances, l'ARS rappelle l'importance de la vaccination, outil le plus efficace pour se protéger". En 2023, plus de 100 000 personnes sont décédées de la rougeole dans le monde, d'après l'OMS.