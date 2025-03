Voici la durée à ne pas dépasser chaque jour devant la télé, une étude révèle des dangers méconnus

Passer beaucoup de temps chaque jour sur le canapé devant la télévision n'est pas bon pour la santé, mais à partir de quelle durée ?

Regarder la télévision est une des activités préférées des Français. Nous passons plusieurs heures par jour devant les écrans, et notamment le petit écran. Mais cette consommation importante n'est pas sans risque pour la santé. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association ce 12 mars 2025 met une nouvelle fois en évidence que le fait de passer moins de temps devant la télévision réduit le risque de maladies, même chez les personnes à risque.

Les chercheurs des universités de Hong Kong et de Cambridge (Grande-Bretagne) ont étudié le risque de maladies cardiovasculaires, et plus précisément d'athérosclérose, chez plus de 345 000 adultes britanniques, en fonction du temps qu'ils passaient par jour devant la télévision. Une partie de de ces personnes avaient un risque génétique élevé de diabète de type 2, qui augmente le risque de maladies cardiovasculaires. L'athérosclérose, caractérisée par la formation de plaques de cholestérol dans les artères, est la principale cause d'infarctus et d'AVC.

Après 14 ans de suivi de leur état de santé, une partie des participants à l'étude a développé une athérosclérose. Les chercheurs ont ainsi pu observer que les personnes qui regardaient la télévision pendant deux heures ou plus par jour avait 12 % de risque en plus de souffrir d'athérosclérose, par rapport à celles qui passaient une heure ou moins devant la télévision.

Les personnes qui avaient un risque génétique de diabète avaient un risque d'autant plus important. Mais leur risque de maladies cardiovasculaires n'était pas plus élevé lorsqu'elles passaient seulement une heure ou moins par jour devant la télévision... Elles avaient même moins de risque de souffrir d'athérosclérose que les personnes qui n'avaient pas de risque génétique élevé de diabète et qui regardaient la télévision pendant 2 heures ou plus par jour !

Les auteurs de l'étude estiment ainsi que passer moins de temps devant la télévision pourrait être une méthode préventive des maladies cardiovasculaires pour l'ensemble de la population, mais surtout chez les personnes diabétiques ou qui ont une prédisposition génétique élevée de diabète. Cette étude ajoute ainsi de nouvelles preuves aux dangers de la sédentarité pour la santé.

D'après le ministère de la Santé, "la sédentarité est associée à une augmentation des risques de maladie cardiovasculaire, de diabète de type 2, de cancers (côlon, endomètre, sein, poumon), d'obésité, d'anxiété et de dépression. Elle est associée à une hausse de la mortalité toutes causes confondues et par maladie cardiovasculaire et cancer". C'est pourquoi il est recommandé de limiter au maximum la sédentarité, et de se lever au minimum toutes les deux heures. En France, plus d'un tiers des adultes sont sédentaires 8 heures par jour.