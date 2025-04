C'est bien plus tôt qu'on ne le pense : les effets d'une mauvaise hygiène de vie se font ressentir dès cet âge

Tabac, alcool ou encore manque d'activité sportive mènent la vie dure à notre corps. Les effets sur la santé se manifestent bien avant d'être vieux.

Vous buvez de l'alcool, fumez et ne faites pas beaucoup de sport en vous disant que cela n'aura pas d'impact avant des décennies ? Mauvaise nouvelle : ces mauvaises habitudes ont des effets sur la santé plus rapidement qu'on ne pourrait le penser.

Des chercheurs finlandais ont analysé la santé physique et mentale de centaines de personnes nées en Finlande, du début de l'âge adulte jusqu'à leurs 60 ans. Différents indicateurs de santé physique étaient observés : la pression artérielle, le tour de taille, le cholestérol, le niveau de sucre dans le sang... Au niveau psychologique, les symptômes de dépression et des questionnaires de bien-être ont été menés.

Les participants devaient indiquer leur consommation d'alcool, de tabac, et leur activité physique. Les chercheurs ont ainsi observé que les personnes qui avaient une, voire plusieurs de ces mauvaises habitudes, avaient de moins bons scores de santé - physique et mentale - dès 36 ans. Dans de détail, les personnes qui faisaient peu de sport avaient une moins bonne santé physique, ceux qui fumaient une moins bonne santé mentale, et une forte consommation d'alcool était associée à une moins bonne santé physique et mentale.

Globalement - et logiquement - plus les mauvaises habitudes étaient nombreuses et prises à long terme, plus l'impact était important, en particulier sur la santé physique. Les résultats de cette étude "soulignent l'importance de s'attaquer le plus tôt possible aux comportements à risque, tels que le tabagisme, la consommation excessive d'alcool et l'inactivité physique, afin d'éviter que les dommages qu'ils causent ne s'accumulent au fil des ans et n'aboutissent à une mauvaise santé mentale et physique plus tard dans la vie", a déclaré l'auteur principal de l'étude dans un communiqué.

L'alcool, le tabac et le manque d'activité physique sont les principaux facteurs de risque de maladies chroniques évitables - comme le cancer et les maladies cardiaques - qui "sont à l'origine de près des trois quarts des décès dans le monde", rappelle l'auteur principal de l'étude. Ils peuvent avoir un impact sur la santé physique comme mentale bien avant 36 ans, d'où l'importance d'adopter des habitudes saines le plus tôt possible dans la vie.