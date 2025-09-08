Je suis chercheuse en microplastiques, voici comment je réduis mon exposition au plastique jour après jour

Le plastique est omniprésent dans notre environnement, ce qui n'est pas sans danger pour la santé. Heureusement, il est possible de limiter son exposition.

Le plastique est partout : dans notre environnement, et même dans nos corps. Une recherche avait démontré que l'on consommait en moyenne l'équivalent d'une carte bancaire en plastique chaque semaine. Depuis plusieurs années, les chercheurs ont découvert des particules de plastique dans notre sang, notre cerveau, nos poumons, notre foie, nos reins, le placenta, les testicules... Il suffit d'en chercher pour en trouver.

Cela n'est pas étonnant quand on voit à quel point le plastique est présent dans notre quotidien. Bien sûr, il est impossible de l'éviter complètement, mais il est possible de limiter son exposition. Cela passe en grande partie par réduire sa propre utilisation de plastique. La majorité des personnes savent déjà qu'il faut éviter les planches à découper, les ustensiles et les boites de conservation en plastique. Mais ce ne sont pas les seuls objets du quotidien qu'il faut éviter.

Les bouteilles (d'eau ou d'autres boissons), les emballages et sacs en plastique au supermarché ou encore les cotons-tiges en plastique doivent être utilisés le moins possible. Les produits ménagers sont souvent une importante source de plastique à la maison : on mise plutôt sur les produits rechargeables, en vrac ou le fait maison. La salle de bain contient elle aussi énormément de plastique : crèmes, gel douche, shampoing, emballages de cotons... Une partie de ce plastique peut être évité avec des produits rechargeables notamment.

Au-delà des emballages, des particules de plastique sont aussi présentes dans certains produits de beauté, notamment les gommages. "J'évite ces produits ainsi que tous ceux qui contiennent des parfums, car certaines entreprises placent les parfums dans de minuscules capsules de microplastique afin que l'odeur dure plus longtemps", a précisé la Pr Tracey Woodruff, chercheuse spécialisée sur les contaminants dans l'environnement, au Washington Post.

Dans la cuisine, on évite évidemment les plats préparés contenus dans du plastique. Plus globalement, "la chose la plus importante que vous puissiez faire pour réduire votre exposition aux microplastiques est probablement de manger des aliments que vous préparez chez vous, à partir de produits frais. Les substances chimiques liées au plastique se trouvent plus fréquemment dans les aliments ultra-transformés et les fast-foods que dans les plats cuisinés à la maison", a expliqué la Pr Woodruff. Il est aussi conseillé de filtrer l'eau du robinet, et de limiter sa consommation de chewing-gums et de sachets de thé, qui contiennent beaucoup de particules de plastique.

Enfin, pour limiter son exposition au plastique, il faut... faire du ménage. "Les microplastiques adorent se loger dans la poussière. Un moyen efficace de réduire leur quantité dans votre maison consiste à utiliser un aspirateur équipé d'un filtre HEPA. Je suggère également d'utiliser une serpillière humide ou un chiffon en microfibre pour nettoyer votre maison, ce qui ne soulèvera pas la poussière", recommande la chercheuse.