Cette pratique est de plus en plus courante chez les jeunes, les médecins sont "extrêmement préoccupés"

Cette pratique est souvent perçue comme inoffensive pour la santé, mais de plus en plus de recherches et de professionnels de santé affirment qu'elle est loin d'être sans danger.

Les jeunes font parfois des choix sans se rendre compte (ou se soucier) de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur santé. Certaines pratiques fréquentes chez eux sont particulièrement dangereuses. L'une d'elle, de plus en plus courante, suscite d'importantes inquiétudes pour les professionnels de santé : le vapotage. Considérée comme une alternative plus sûre que le tabac, la cigarette électronique est pourtant loin d'être anodine pour la santé des jeunes.

D'abord, une des principales préoccupations est la présence de nicotine, et donc d'addiction. "Nous savons que commencer à vapoter est une porte d'entrée pour fumer de vraies cigarettes", a affirmé la Pr Maja-Lisa Løchen, cardiologue norvégienne lors du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie qui s'est tenu à Madrid en août 2025. "Lorsque les enfants et les jeunes commencent à vapoter, ils peuvent devenir dépendants à la nicotine, ce qui peut les conduire à fumer. Je suis très inquiète – et convaincue – que les enfants et les adolescents qui commencent à vapoter aujourd'hui courent un risque accru de dommages irréversibles pour leur santé".

Des dommages provoqués par la nicotine, mais pas que. La cigarette électronique libère de nombreuses substances, dont les risques pour la santé commencent à être connus. "Nous savons que la nicotine et d'autres éléments contenus dans les cigarettes électroniques ont un effet très nocif sur le développement du cerveau. Non seulement chez le fœtus, mais aussi pendant l'enfance et jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est donc quelque chose qui nous préoccupe énormément", a déclaré la Pr Løchen.

La cigarette électronique peut aussi être nocive sur la santé pulmonaire et cardiovasculaire, même chez les jeunes. "Je crains que le vapotage ne cause des dommages irréversibles au cerveau et au cœur des enfants. Cela augmente la pression artérielle, le rythme cardiaque, et nous savons que les artères deviennent plus rigides." Le vapotage a été associé, chez les adultes, à une augmentation des maladies cardiovasculaires ou encore à l'AVC, au même titre que le tabagisme. Une revue de 100 études, publiée en 2022, a notamment conclu à un risque d'AVC augmenté de 32 % chez les vapoteurs par rapport aux personnes qui ne vapotent pas.

De nombreux professionnels de santé, dont la Pr Løchen, estiment que les cigarettes électroniques devraient tout simplement être interdites. "Compte tenu de ce que nous savons aujourd'hui sur les effets néfastes et nocifs des cigarettes électroniques, leur vente devrait être interdite dans le monde entier. Nous disposons des données nécessaires. Nous savons qu'elles ne sont pas inoffensives".

En France, les cigarettes électroniques jetables, très appréciées des jeunes, ont été interdites en février 2025. Mais les cigarettes électroniques restent autorisées. D'après l'Observatoire français des drogues et tendances addictives, un collégien sur cinq et près de la moitié des lycéens avaient déjà vapoté en 2022. Aujourd'hui, l'usage de la cigarette électronique "devance celui de la cigarette".