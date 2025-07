Combien de temps peut-on garder une bouteille d'eau en plastique ouverte ? Le délai est très court

L'eau, cette alliée santé, peut-être à l'origine de diverses pathologies si elle est mal conservée. Et les délais de consommation sont souvent très courts...

Déshydratation, fièvre, maux de tête, vomissements... Ces symptômes sont peut-être le signe d'une "maladie hydrique", autrement dit liée à l'hydratation. Les virus entériques (à l'origine d'une gastro par exemple) n'apparaissent pas seulement après la consommation d'eau non potable, ils sont parfois dus à une prolifération de bactéries dans de l'eau stagnante.

Que ce soit dans les coins ou dans les plis de la bouteille, ces micro-organismes peuvent s'infiltrer n'importe où. Il existe d'ailleurs plusieurs types de maladies hydriques, mais celles qui nous intéressent sont issues de bactéries dites non ciblées, présentes uniquement dans l'eau potable.

Pour les contenants en plastique, le risque est double. Peu de personnes le savent, après ouverture d'une bouteille, on ne doit pas dépasser un certain délai et ce pour deux raisons : les bactéries et les microplastiques. Dans les deux cas, le temps de conservation après ouverture est un facteur essentiel.

D'abord, avant sa consommation, l'eau contenue dans une bouteille en plastique ne se périme pas. Ce n'est qu'après avoir été en contact avec des micro-organismes, dont la cavité buccale est particulièrement porteuse avec ses 100 000 millions de bactéries par millilitre de salive, que le processus de péremption commence. Plus elle sera en contact avec l'extérieur et plus on laissera le temps aux bactéries de proliférer, plus le risque d'être malade en buvant de l'eau sera grand.

Ensuite, les microplastiques entrent en jeu. Selon la revue américaine "PNAS", les bouteilles en plastique contiennent jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules en plastique qu'estimé auparavant. En 2022, l'entreprise Nestlé Waters a été au centre d'un rapport affirmant que 78% des bouteilles vendues par la marque étaient contaminées par des microplastiques.

Et sur ce point aussi, la durée de conservation après ouverture doit être réduite. En septembre, sur RTL, le médecin généraliste Jimmy Mohammed alertait sur ce point : "Lorsque vous ouvrez une bouteille d'eau, et bien au bout de 24h, si vous ne l'avez pas bue, elle doit partir à la poubelle". En comparaison, les gourdes apportent un avantage à la fois environnemental et sanitaire... Si tant est qu'elles ne soient pas en plastique et correctement lavées au moins une fois par jour.

L'eau en bouteille doit donc être consommée dans les jours qui suivent l'ouverture voire dans les 24 à 48 heures selon les sources. Elle doit en outre être impérativement stockée dans un endroit sombre et frais. En cas de forte chaleur ou de gel, le risque est démultiplié. Des substances chimiques peuvent s'échapper du contenant et la contaminer.