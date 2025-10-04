Cette épice bien connue aide à protéger le cœur, elle agit même sur le cholestérol

Les vertus de cette épice très appréciée sur la santé cardiaque sont peu connus.

Les épices ne servent pas seulement à donner du goût à nos plats. Elles ont toutes une composition différente, et apportent ainsi différents bienfaits pour la santé. Certaines sont même considérés comme des médicaments naturels, et sont vendues sous forme de compléments alimentaires.

C'est par exemple le cas du gingembre. Cette plante est l'une des plus utilisées en cuisine pour son goût mais aussi pour les bénéfices qu'elle peut apporter à notre santé. Le gingembre est d'ailleurs une des plantes médicinales les plus connues en médecine traditionnelle chinoise. Il est en effet réputé pour son effet énergisant, aphrodisiaque, mais aussi contre les nausées et les maladies comme le rhume. Mais il pourrait aussi avoir un effet méconnu sur le cœur selon les chercheurs !

© 123RF

Plusieurs études ont mis en évidence l'effet de la supplémentation en gingembre sur la santé cardiovasculaire. Parmi elles, une revue de 16 études, publiée en 2022, a conclu que la prise de compléments alimentaires de gingembre pouvait "améliorer considérablement le profil lipidique " en réduisant le taux de cholestérol total, de mauvais cholestérol et en augmentant le cholestérol HDL (le "bon"). Une autre étude avait suggéré que le gingembre pouvait réduire la tension artérielle.

Prometteurs donc mais ces résultats ont été obtenus avec une dose élevée de gingembre, qui ne peut être apportée que via des compléments alimentaires, et non pas seulement via l'alimentation. Ajouter un peu de gingembre à vos plats n'apportera probablement pas ces vertus pour la santé cardiaque, qui par ailleurs doivent encore être confirmées dans d'autres études.

Une supplémentation en complément alimentaire contenant du gingembre pourrait être une clé mais, si le gingembre est globalement un aliment sans risque, la prise de complément alimentaire n'est jamais anodine et nécessite l'avis d'un professionnel de santé, en particulier pour les personnes qui souffrent d'une maladie ou qui prennent un traitement. A haute dose, le gingembre peut provoquer des effets secondaires notamment intestinaux. Des interactions avec des médicaments sont aussi possibles, notamment les anticoagulants ou les antidiabétiques. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires mais le gingembre, bien connu en médecine traditionnelle notamment en Asie, bénéficie aujourd'hui d'un intérêt scientifique croissant.