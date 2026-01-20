Quels sont les 7 aliments à éviter avant de se coucher ? Ils ruinent notre sommeil

Ces 7 aliments sont à oublier pour de bon avant de se mettre au lit.

La fameuse camomille ou la tisane de mamie seraient-elles à oublier ou faut-il les ressortir du placard et les remettre à la mode ? Au moment de regagner son lit, chacun a son rituel et sa bonne pratique. Ranger ses vêtements serrés, se mettre à l'aise, baisser la lumière, ranger son smartphone dans un coin et ne plus y toucher... Plus facile à dire qu'à faire ? Bonne nouvelle, il existe d'autres éléments à prendre en compte. Et ils sont trop souvent méconnus ou ignorés !

Oui une bonne nuit dépend évidemment du nombre d'heure passées sous la couette, de la durée totale de vos nuits ou encore d'horaires réguliers. Mais pas seulement ! Ce que nous mangeons et buvons dans les heures qui précèdent la nuit joue aussi un rôle déterminant.

Alors que faut-il déguster le soir avant de regagner son lit et de plonger sous la couette ? Quelques bonnes habitudes peuvent vraiment faire la différence. Pas de panique, il n'est pas non plus question de jeûner le soir ! Ce serait même une très mauvaise idée, sauf si vous voulez vous réveiller en pleine nuit. A l'inverse, voici une liste des boissons et aliments à mettre de côté le soir. Nous en avons retenu sept :

1. Le café

Sans surprise, le café arrive en tête de liste avec un coupable tout désigné : la caféine. Mieux vaut éviter d'en boire dès le milieu d'après-midi. Pour les amateurs d'un petit café en soirée, le décaféiné reste donc évidemment la meilleure alternative.

2. Le thé

Beaucoup l'ignorent, mais le thé contient également de la caféine. La teneur varie toutefois selon les variétés. Bonne nouvelle pour ceux qui tiennent à leur tasse du soir, il existe une bonne alternative : le rooibos, venu d'Afrique du Sud, constitue une option sans caféine.

3. Les légumineuses

Lentilles, pois cassés, haricots blancs... Ces aliments excellents pour la santé ont malheureusement une particularité : ils fermentent et mettent du temps à être digérés, provoquant ballonnements et gaz. Si vous souhaitez tout de même en consommer le soir, faites-les tremper la veille dans l'eau froide.

4. L'alcool

Contrairement aux idées reçues, le verre de vin du soir n'aide pas à bien dormir. Il peut même hacher votre sommeil en causant des réveils fréquents. Il aggrave également les ronflements et les apnées. Sans compter la déshydratation...

5. L'eau en excès

Boire de l'eau le soir est important mais attention, en boire trop juste avant le coucher provoque des allers-retours aux toilettes qui fragmentent le sommeil. Mieux vaut répartir sa consommation tout au long de la journée en s'hydratant régulièrement. Et surtout on évite les boissons trop sucrées ou encore pire les boissons énergisantes. On oublie aussi les produits protéinés et les compléments alimentaires pour les sportifs qui regorgent généralement de caféine et stimulants.

6. Les plats épicés et les fritures

Cumin, piment, curry... Ces épices parfument nos plats et les rendent savoureux mais peuvent causer des irritations avec de désagréables brûlures d'estomac accompagnées d'une sensation de soif et de bouffées de chaleur. Même constat pour les aliments frits ou gras : frites, pizzas ou encore burgers sont plus longs à digérer, ce qui peut mener à des ballonnements et réveils fréquents. On évite pour la même raison les fromages trop gras qui peuvent occasionner des reflux et remontées acides.

7. Le chocolat

Voici peut-être la surprise de cette liste : le petit carré de chocolat savouré devant la télévision n'est pas si innocent. Trois carrés contiennent environ 23 mg de caféine, soit près d'un quart d'une tasse de café. La théobromine qu'il renferme possède également des propriétés stimulantes. Pensez y le soir au moment de croquer dans un petit carré de chocolat, notamment pour les enfants...