Bons pour les muscles et le cœur : ces aliments contiennent bien plus de potassium que la banane

La banane est connue pour être riche en potassium, mais d'autres aliments en apportent beaucoup plus.

Il n'y a pas que la banane pour faire le plein de potassium. Peu connu, le potassium est pourtant indispensable au bon fonctionnement du système nerveux, des muscles et du cœur. Il aide notamment à éliminer l'excès de sel, qu'on a tendance à trop consommer. Le corps ne produit pas de potassium : il faut donc l'apporter via l'alimentation. Les besoins sont de 3500 mg par jour chez l'adulte. Voici justement les aliments qui en sont les plus riches selon la table nutritionnelle de référence Ciqual.

D'abord, les oléagineux sont particulièrement riches en potassium. La pistache grillée, par exemple, contient pas moins de 1000 mg de potassium pour 100 grammes. La noisette, elle, en contient 860 mg. Les amandes, cacahuètes, noix de cajou ou encore noix du Brésil en apportent une bonne dose également, bien plus que la banane, qui en contient 320 mg. En prime, les oléagineux apportent des bonnes graisses, des protéines, des fibres et d'autres nutriments comme le magnésium ou le fer. Attention cependant à en consommer avec modération à cause de leur apport calorique élevé.

Ensuite, certains fruits secs sortent du lot. La tomate séchée contient 3500 mg de potassium pour 100 grammes. L'abricot sec fait aussi partie des aliments qui en contiennent le plus avec pas moins de 1400 mg pour 100 g. La datte, elle, en apporte près de 700 mg, et le pruneau 610 mg. Ces fruits secs apportent également des fibres et des vitamines.

Du côté des légumes, plusieurs sont particulièrement riches en potassium, notamment la pomme de terre. Elle en contient par exemple 680 mg lorsqu'elle est poêlée. Les épinards, surtout crus, en apportent aussi une très bonne dose (580 mg, et près de 400 mg cuits). Les champignons de Paris ou encore le chou frisé contiennent également une importante quantité de potassium. Comme les fruits secs, ces légumes fournissent aussi des fibres et vitamines. Les épinards sont notamment riches en vitamine K, particulièrement bénéfique pour le cœur.

Bonne nouvelle pour les gourmands : le chocolat noir figure aussi parmi les aliments riches en potassium ! 100 grammes d'une tablette de chocolat noir 70 % renferme pas moins de 750 mg de potassium. Évidemment, le chocolat est particulièrement calorique et donc à consommer avec modération.

Globalement, une alimentation variée et équilibrée doit suffire à combler les besoins quotidiens en potassium. Les carences sont rares : "elle est généralement causée par une augmentation des pertes de potassium (dues par exemple à la diarrhée ou aux vomissements) ou à un apport alimentaire insuffisant (dû le plus souvent à des régimes très hypocaloriques ou à de la malnutrition)", précise l'Anses, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Certaines personnes, notamment celles qui souffrent d'insuffisance rénale, doivent par contre éviter une consommation trop importante de potassium.