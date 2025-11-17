Elle n'est pas juste bonne pour l'immunité : cette vitamine peut réduire le risque de crise cardiaque

Une vitamine incontournable peut réduire le risque de faire une crise cardiaque chez certaines personnes selon une étude.

A l'approche de l'hiver, les compléments alimentaires de vitamines se vendent comme des petits pains en pharmacie. Les clients en achètent dans l'espoir de booster leur système immunitaire et être plus en forme. Et si une des vitamines les plus populaires pouvait aussi réduire le risque de crise cardiaque, en tout cas chez certaines personnes ? C'est ce qu'ont récemment découvert des chercheurs américains.

Ils ont mené une étude auprès de 630 adultes qui avaient un important risque d'infarctus à cause d'une maladie cardiaque. Les chercheurs ont prescrit à la moitié d'entre eux la vitamine, et à l'autre moitié un placebo. Ce qui rend cette étude unique, c'est qu'au lieu de recevoir tous la même dose, les patients ont eu une dose personnalisée de vitamine "pour atteindre des taux sanguins considérés comme optimaux pour la santé cardiaque", ont précisé les auteurs de l'étude présentée à un congrès américain de cardiologie.

Les patients ont ainsi régulièrement eu des prises de sang pour atteindre de bons taux de vitamine D. Plus de 80 % d'entre eux avaient d'ailleurs un taux jugé trop faible au début de l'étude. Cette approche personnalisée et inédite semble avoir porté ses fruits, puisque les patients qui ont reçu une dose personnalisée de vitamine D "ont vu leur risque de crise cardiaque diminuer de plus de moitié (52 %)" par rapport à l'autre groupe. Un "résultat très enthousiasmant", pour la Pr Heidi May , autrice principale de l'étude.

D'autant plus que les chercheurs n'ont "observé aucun effet indésirable en administrant aux patients des doses plus élevées de supplémentation en vitamine D3 ". Pourtant, des apports trop élevés peuvent provoquer une hypercalcémie (un taux trop élevé de calcium dans le sang), entraînant notamment "des conséquences cardiologiques et rénales, précise l'Anses. Au-delà de l'hypercalcémie, l'excès d'apport en vitamine D peut causer d'autres troubles tels que des maux de tête, des nausées, des vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense".

Face à ces résultats - qui doivent malgré tout être confirmés avec de futures études - les chercheurs américains encouragent "les personnes atteintes de maladie cardiaque à discuter avec leur médecin de la mesure de leur taux de vitamine D et d'un dosage personnalisé". Mesurer le taux de vitamine D n'est actuellement pas recommandé à la population générale ni aux patients souffrant de maladies cardiaques. Il est par contre généralement conseillé de prendre des compléments de vitamine D en hiver en France, dû au manque de soleil, puisque cette vitamine est majoritairement synthétisée par la peau. De façon générale, il est préférable de demander l'avis de son professionnel de santé avant de prendre des compléments alimentaires, surtout en cas de problèmes de santé.