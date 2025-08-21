C'est un endroit en Normandie à voir au moins une fois dans sa vie

Tout près du Mont-Saint-Michel, c'est un véritable joyau méconnu de la Normandie.

Terre d'histoire, de gastronomie et de traditions, la Normandie rayonne au-delà de nos frontières. Si le Mont-Saint-Michel, les falaises d'Étretat ou les plages du Débarquement sont mondialement connues, cette région du nord-ouest de la France cache bien d'autres trésors. Laissez-vous surprendre par cette merveille insoupçonnée dont la visite est à privilégier à l'automne.

A quelques kilomètres des côtes de la Normandie, au nord de la baie du Mont-Saint-Michel et au large de Granville, il existe un petit paradis niché au cœur de la Manche. Composé de 365 îlots répartis sur 40 km² à marée basse, et d'un cinquantaine d'îlots à marée haute, l'archipel des îles Chausey est un véritable joyau méconnu de la Normandie qui ravira les amoureux de nature.

On y va pour observer une faune et une flore extrêmement riche, à commencer par ses importantes colonies d'oiseaux marins tels que les huitriers-pies, les goélands marins, les grands cormorans ou les cormorans huppés. Au total, ce sont plus de 243 espèces d'oiseaux qui y ont été recensées. A l'automne, et tout particulièrement au mois d'octobre, c'est la période des migrations et de nombreuses espèces rares y sont observées telles que les Pouillots à grands sourcils et de Sibérie ou le Gobemouche nain.

Mais l'archipel de Chausey n'est pas seulement une destination ornithologique, ses fonds marins sont fréquentés par le grand dauphin et le phoque gris, faisant le bonheur des plongeurs et des biologistes marins. Les amateurs de pêche à pied ne seront pas en reste : les îles offrent des kilomètres de bancs de sable où l'on pêche le fameux homard de Chausey, le bouquet, des coquillages tels que des praires, coques et palourdes...

Rythmé par les plus grandes marées d'Europe, l'archipel propose au visiteur un spectacle en perpétuel mouvement qui ravira les amateurs de photographie. Les randonneurs partiront à la découverte des beautés de cet archipel bucolique au fil du sentier du littoral : du village de pêcheurs des Blainvillais à la Tour Lambert en passant par le Sémaphore, les six plages de sable fin et de couleur blanche, le fort et le phare, le château Renault, la Maison Marin Marie, sans parler des nombreux rochers qui semblent sculptés de la main de l'homme... Une balade facile à pied, idéale pour se déconnecter, loin de la foule.

Pour un dépaysement total en Normandie, vous savez maintenant où aller. L'archipel est facilement joignable en bateau depuis Granville, comptez une petite heure de traversée avec les vedettes de la compagnie Jolie France. Si la visite peut durer qu'une seule journée, méfiez-vous, car selon le dicton Chausiais : "Qui vient à Chausey une fois revient 300 fois" !