Machines géantes et parcours secrets, cette ville se transforme en véritable musée à ciel ouvert

On peut découvrir cette ville sous son plus beau jour tout l'été, à travers un parcours artistique et décalé.

Quand vient l'été, de nombreux événements culturels sont organisés à ciel ouvert dans les plus grandes villes de France. Festivals urbains et parcours artistiques prennent vie de Paris à Lyon en passant par Marseille, Bordeaux et bien d'autres. Parmi ces métropoles, cette ville verte à l'effervescence culturelle propose un événement tout particulièrement immanquable, que ce soit pour les familles avec enfants ou pour les amateurs d'art éclairés.

Chaque année, des millions de visiteurs ont l'impression de se retrouver dans une immense galerie d'art à ciel ouvert. Dans toute la ville, une ligne verte au sol, dont le tracé change chaque année, guide les promeneurs à travers des installations éphémères et des œuvres permanentes dans l'espace public, les parcs, les musées, et parfois même des lieux insolites. Chaque recoin de la ville est une invitation à l'émerveillement !

Ce parcours tout particulier met en lumière une attraction emblématique mondialement reconnue baptisée "les Machines de l'Île" : des créations mécaniques gargantuesques inspirées de l'univers de Jules Verne et de Léonard de Vinci : un Grand Éléphant de 12 mètres qui part en promenade avec 50 personnes à bord, un héron de 8 mètres qui prend son envol dans la Galerie des Machines ou un Carrousel des Mondes Marins offrent une expérience poétique et spectaculaire aux petits comme aux grands enfants.

Du 28 juin au 31 août 2025, place au Voyage à Nantes qui nous attend cette année sur le thème de "L'Étrangeté". Les œuvres proposées seront non seulement captivantes et déstabilisantes, elles remettront en question notre perception du réel, guidées par les mots d'André Breton, chef de file du surréalisme, qui voyait dans la rue un espace où "toutes les hiérarchies et les codes ont l'étrange pouvoir de s'inverser".

Si vous ne connaissez pas encore Nantes, cet événement qui intègre les principaux musées et lieux culturels de la ville comme le Château des Ducs de Bretagne ou le Musée d'Arts de Nantes vous permettra de découvrir pour la première fois la ville sous un angle original, en vous laissant guider par la fameuse ligne verte. Chaque édition débute par une soirée de lancement, le samedi 28 juin, qui proposera des concerts, DJ sets et food halls dans différents lieux de la ville pour les moins insolites.

Si la plupart des étapes du parcours sont en accès libre, il est nécessaire de se munir d'un pass voyage de 24h (au tarif de 25 euros) ou sur plusieurs jours (comptez 37 euros pour 48h, 45 euros pour 72 heures ou 75 euros pour 7 jours) pour profiter de toutes les animations du Voyage à Nantes.