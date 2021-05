"Fête des voisins 2021 : l'événement reporté au 24 septembre"

FÊTE DES VOISINS - Prévue initialement le vendredi 28 mai, la Fête des Voisins a lieu finalement le vendredi 24 septembre 2021 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

[Mis à jour le 28 mai 2021 à 18h36] La Fête des Voisins marque son grand retour le vendredi 24 septembre 2021, après plusieurs reports depuis 2020 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. La 22e édition est très attendue, "elle nous permettra enfin de nous retrouver, de nous embrasser, de trinquer à la liberté retrouvée", se félicite l'organisateur de l'événement sur son site officiel. "Nous ferons, tous ensemble, de cette 22ème édition, l'événement national majeur de sortie de crise".

Imaginée dans les années 1990 par Atanase Périfan, un habitant du XVIIe arrondissement de Paris, suite au décès d'une personne âgée dans son immeuble et dont le corps fut découvert 4 mois plus tard, la Fête des Voisins n'est pas une vulgaire fête de quartier. Sa vocation est de lutter contre l'individualisme dans les grandes villes, et ça a fini par porter ses fruits. Au terme de 20 ans d'existence, la Fête des Voisins comptabilise désormais 9 millions de participants dans tout l'Hexagone tandis que lors de sa première édition en 1990, elle avait réuni seulement 10 000 habitants de 800 immeubles.

Avec le concours de 1 250 mairies et de bailleurs partenaires, pas moins de 10 000 événements sont organisés dans les rues, les cours d'immeubles, les villages et les jardins pour partager un moment festif entre voisins. Un moment convivial, une occasion de briser la glace et de mieux connaître ceux qui vivent à côté de chez vous ! Découvrez ci-dessous un diaporama amusant qui témoigne de l'humour (parfois très décalé) dont peuvent faire preuve les voisins entre eux :

L'affiche de la Fête des voisins 2021 est disponible sur le site officiel de l'association Immeubles en fête. Particuliers ou associations, vous pourrez télécharger l'affiche, l'affichette, le flyer ou la carte postale du visuel de l'édition 2021 en ligne. L'affiche peut être posée sur les panneaux d'affichage ou chez vos commerçants, l'affichette dans le hall de votre immeuble ou chez le boulanger du quartier.

Les particuliers ou les associations ont le droit de récupérer l'affiche d'Immeubles en fête dans une mairie ou en la téléchargeant à cette page dédiée sur le site Internet de l'association. Pour accéder à l'affiche de la Fête des Voisins 2021, il suffit de remplir un formulaire avec le nom, les coordonnées, le téléphone et l'adresse mail de la personne intéressée.

La Fête des Voisins se tient vendredi 24 septembre 2021. Depuis 2010, le jour retenu est systématiquement un vendredi. Mais avant cette date, la Fête des voisins se tenait le mardi. Le changement de timing est plutôt opportun pour tous les habitants qui ne travaillent pas le week-end et qui peuvent ainsi profiter plus tardivement de cet instant de partage. Concernant les horaires, la Fête des voisins se déroule en général à partir de 19h. Mais les habitants de chaque quartier ou immeuble sont bien sûr libres de faire comme ils le souhaitent !

Avant la crise sanitaire, le site Budget Maison a réalisé une enquête sur 1 568 français à propos de leurs relations entre voisins. Il s'avère qu'elles peuvent se révéler passionnées... ou orageuses. Pour la moitié des personnes sondées, les principales sources de tension entre voisins sont d'origine sonores. En effet, 52% des sondés sont gênés par des tapages diurnes et nocturnes, 38% par les disputes de leurs voisins, 21% par les stationnements gênants, 12 % par les ébats amoureux et 11% par les animaux envahissants. Enfin, 9% estiment leurs voisins trop intrusifs. 73% des sondés ont rencontré de gros soucis avec un de leur voisin, se résumant à une altercation verbale pour 38% des cas, à une plainte ou main courante pour 32% des cas, à une intervention de la police ou de la gendarmerie pour 21% des cas ou à des menaces pour 9% de cas.

Et quelles sont les qualités qui font en revanche un "bon voisin" ? 51% des sondés ont cité les services qu'ils peuvent rendre, 23 % ont cité la convivialité, mais aussi la discrétion pour 12% d'entre eux, suivi par la solidarité pour 8% puis par la politesse pour 6% des votes restants. 59% des sondés ont tissé une véritable relation amicale avec leurs voisins (51% les appellent par leur prénom) tandis que 51% déclarent ne pas partager de bons moments avec leurs voisins. Autre révélation pas des moins croustillantes, 19% des sondés ont déjà eu une histoire de cœur avec leur voisin(e) et 5% ont formé un couple avec l'un d'entre eux. Notons également que plus d'un tiers des sondés (39%) ont déjà fantasmé sur leur voisin ! Une autre étude Kantar TNS pour Verisure a démontré que 9 Français sur 10 font confiance à leurs voisins notamment pour surveiller leur logement en leur absence (65%).

Créé en 1990 par Atanase Périfan au travers de son association "Paris d'amis", l'événement visait à regrouper les habitants des villes et des campagnes autour d'un apéritif ou d'un repas. Des initiatives du même genre existaient déjà en France dans de nombreuses villes bien avant 1999. Mais la Fête des Voisins a "institutionnalisé" ce rendez-vous, qui s'est même mis à être relayé par les municipalités. Preuve de la réussite de l'opération : celle-ci dépasse les frontières, désormais reprise en Belgique, au Canada, en Turquie et dans des centaines de villes européennes (où elle porte le nom d'"European neighbours' day").

Avec cette Fête des Voisins, Atanase Périfan milite pour "des solidarités de proximité" face à une "société consumériste" qui "génère de l'isolement et de l'indifférence". Le fondateur de la Fête des Voisins explique dans un communiqué qu'"il y a une vraie difficulté, voire une souffrance relationnelle. Et pas simplement chez les personnes âgées… Et pourtant, il existe des gisements de générosité chez les habitants". Afin de relancer l'élan de solidarité du printemps 2020, il indique sur le site officiel le lancement de lheurecivique.fr. "Chaque habitant donne une heure par mois pour une action de solidarité de proximité ou d'entraide de voisinage".

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si ce dérivé d'Immeubles en fête a brièvement existé entre 2012 et 2014, la Fête des voisins au travail est de retour depuis 2018 ! A ses début, ce rendez-vous était organisé en octobre par la Fondation Agir Contre l'Exclusion (présidée alors par Gérard Mestrallet, PDG de GDF Suez) et consistait à se faire rencontrer les collaborateurs d'une même entreprise ou les salariés de sociétés partageant un même immeuble de bureau. Aujourd'hui, elle a pris une autre forme sous la gouverne d'Immeubles en fête. Atanase Périfan a initié pour la première fois la Fête des Voisins au Travail sur le parvis de la Défense en 2012 avec Gérard Mestrallet. Dans un contexte économique instable ou la pression s'accentue de jour en jour, 'idée de la "Fête des Voisins au Travail" est partie d'une conviction : la vraie richesse de l'entreprise, c'est avant tout le capital humain et le bien-être au travail.