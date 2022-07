"Feu d'artifice du 14 juillet à Cholet : les circonstances de l'accident de tir mortel"

FEU D'ARTIFICE 14 JUILLET. A Cholet dans le Maine-et-Loire, un drame a terni la soirée du 14 juillet : un garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont trouvé la mort à la suite d'un "incident de tir" dans les "premières minutes" du feu d'artifice, qui a fait également 7 blessés, dont un grièvement.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 19h33] Au cours des festivités de la fête nationale à Cholet en Maine-et-Loire, un accident de tir lors du feu d'artifice du 14 juillet a tué un enfant de 7 ans et sa sœur de 24 ans. Un homme d'une trentaine d'années, grièvement blessé, a été hospitalisé en urgence absolue, et 6 autres personnes, dont les parents des jeunes victimes, ont été légèrement blessés. "C'est la première fois" qu'un drame pareille serait survenu un 14 juillet à Cholet selon le maire de la ville Gilles Bourdouleix, "C'est un drame épouvantable", a-t-il commenté auprès de nos confrères de 20 Minutes. Plus d'une cinquantaine de pompiers se seraient rendus sur place, tandis que le feu d'artifice avait été mené à son terme.

Dans quelles circonstances s'est déroulé le feu d'artifice du 14 juillet à Cholet ?

Concernant les circonstances de cet accident mortel survenu à Cholet pendant le feu d'artifice du 14 juillet qui a fait deux morts, un enfant de 7 ans et sa soeur de 24 ans, le procureur a évoqué un "incident de tir" alors qu'une enquête a été ouverte pour homicide involontaire. "Ça criait partout, c'était un peu la panique", a témoigné Laurent Picard, un spectateur du feu d'artifice qui a assisté à l'accident, dont il a publié quelques images vidéo sur Facebook. "J'étais à 5/6 mètres de l'explosion avec mes deux filles, j'ai reçu des étincelles et senti la chaleur du souffle", a-t-il raconté à 20 Minutes.

"On était sincèrement beaucoup trop proches du pas de tir", a témoigné Mickaël ce vendredi sur France Info. "La zone de sécurité c'était le terrain de foot et le grillage qui était à 10-15 mètres. Il y avait même des gens collés au grillage." Puis, le drame est survenu : "Deux ou trois fusées qui n'ont pas décollé, qui ne sont pas parties en hauteur (...) ont explosé sur le terrain de football où était le feu". Selon le témoin, "il y a eu un début d'incendie sur une des boîtes d'artifice (...) Quelques secondes après, un des artifices est parti à l'horizontale, a traversé le portail du terrain et explosé à 15-20 mètres de nous, au milieu des gens. On était juste à côté".

Quelles images du feu d'artifice du 14 juillet 2022 à Paris ?

Sur la capitale, le spectacle pyrotechnique était l'un des plus attendus de ce jeudi 14 juillet 2022, tiré depuis la Tour Eiffel à 23 heures. Le feu d'artifice donné à Paris sur le thème "Carpe Diem" d'une durée de 20 minutes s'est déroulé sans accrocs. Des milliers de personnes ont assisté au spectacle sur le Champ-de-Mars et tout autour de la tour Eiffel, sur les ponts de Paris ou en hauteur, depuis le parc de Saint-Cloud ou de Belleville. Découvrez le spectacle pyrotechnique en images :

Quels feux d'artifice ont été annulés en France ?

D'autres villes de France ont pu tirer leur feu d'artifice du 14 juillet à l'instar de Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg ou Toulouse. Des villes des départements du Gard, des Bouches-du-Rhône ou de la Vendée ont en revanche dû annuler leur programme en raison des risques d'incendie liés à la canicule. Les communes d'Arles, Nîmes, Aubagne, Gardanne, Allauch, Meyreuil, Carry le Rouet, Tarascon, Plan de Cuques, Fuveau, Charleval, Allauch étaient concernées...