"Grève SNCF : quelles perturbations ce jeudi 6 avril 2023 ?"

GREVE SNCF 6 AVRIL. La mobilisation contre la réforme des retraites continue ce jeudi, au 11e jour de mobilisation, avec un trafic partiellement perturbé sur les rails. TGV, Intercités, TER, RER, Transiliens.. Les prévisions ligne par ligne.

[Mis à jour le 5 avril 2023 à 17h58] La grève contre la réforme des retraites à la SNCF va de nouveau perturber le rail français ce jeudi 6 avril, au 11e jour de mobilisation interprofessionnelle. La direction de la SNCF annonce 3 TGV et Ouigo sur 4, 1 TER sur 2, 1 Intercités sur 4 et aucun Intercités de nuit. Les circulations Eurostar et Thalys sont "quasi normales".

En Île-de-France, le trafic est surtout perturbé sur le RER D avec 2 trains sur 5 (avec l'interconnexion néanmoins assurée). TGV, TER, Intercités, Transilien ou encore RER, à quoi s'attendre dans le détail pour la grève SNCF du 6 avril 2023 ? Voici toutes les perturbations annoncées plus bas.

Transilien, RER, TER, TGV et Intercités vont subir quelques perturbations de trafic ce jeudi 6 avril 2023. En revanche, le trafic sera fluide sur les Eurostar, Lyria et Thalys. Voici les prévisions ligne par ligne :

Perturbations RER : ce jeudi 6 avril 2023, prévoir 3 trains sur 4 sur le RER A, 2, trains sur 3 pour le RER C et le RER E, 2 trains sur 5 sur le RER D (interconnexion assurée), et trafic quasi normal sur le RER B (interconnexion également assurée).

Perturbations Transilien : ce jeudi 6 avril 2023, prévoir 3 trains sur 4 pour les lignes N et P, 2 trains sur 3 pour les lignes H, J, L et U, 1 train sur 2 sur les lignes K et R. À noter que pour le réseau Transilien, il existe une plateforme dédiée pour suivre les prochaines perturbations de trafic ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

Perturbations TGV : 3 TGV inOui et Ouigo sur 4 ce jeudi 6 avril 2023.

Perturbations TER : 1 train sur 2 en circulation en régions ce jeudi 6 avril 2023. Pour suivre les perturbations générales de trafic des trains régionaux, cette page vous sera utile.

Perturbations Intercités : ce jeudi 6 avril 2023, prévoir 1 train sur 4 en moyenne en journée et aucun la nuit. Les usagers des Intercités ont dû être informés par SMS ou mail de la suppression de leur train. Consultez cette page pour avoir des informations en temps réel.

Le 30 mars, les syndicats de la SNCF (CGT-Cheminots, UNSA-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT-Cheminots) ont appelé les salariés de l'entreprise ferroviaire à se joindre au mouvement de l'intersyndicale via un communiqué diffusé via la page Facebook du syndicat CGT des cheminots de la gare de Lyon à Paris. "Conscientes de l'effort continu et soutenu des cheminotes et des cheminots, les fédérations cheminotes CGT, Unsa-Ferroviaire, SUD-Rail et CFDT appellent tous les cheminots du groupe public unifié à se joindre aux actions organisées dans les territoires et à se mettre massivement en grève le 6 avril dans le mouvement intersyndical", peut-on lire.

Les voyageurs des TGV et Intercités annulés reçoivent l'information via un e-mail ou un SMS. En revanche, les usagers des TER sans correspondance ne reçoivent pas de SMS. Il convient de vérifier l'information en renseignant son numéro de train sur le site de la SNCF.

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.