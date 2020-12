"Transport SNCF : comment justifier son déplacement pendant le couvre-feu ?"

TRANSPORT SNCF ET COUVRE-FEU - Les Français peuvent désormais se déplacer entre les régions, avec des trains à 100% opérationnels. Durant les horaires du couvre-feu instauré de 20 heures à 6 heures du matin, le billet de train doit être accompagné de l'attestation de déplacement dérogatoire.

[Mis à jour le 17 décembre 2020 à 21h21] "Trois millions de voyageurs ont déjà réservé leur voyage sur TGV et Intercités pour la période des fêtes de fin d'année", explique SNCF Voyageurs dans un communiqué de presse. Les principales journées d'affluence sont attendues ce vendredi 18 décembre et mercredi 23 décembre, veille de Noël. Pour ce premier weekend de grands départs pour les vacances de Noël, plus de 750 000 voyageurs sont attendus à bord des TGV et Intercités.

Conformément aux annonces du gouvernement, "les voyageurs ayant une réservation pour un train de longue distance circulant après 20 heures peuvent circuler et n'ont pas besoin de modifier leur déplacement. Ils doivent être munis de leur titre de transport et renseigner leur attestation de déplacement dérogatoire".

Pour rappel, le port du masque est obligatoire pour les accompagnateurs et les enfants à partir de 11 ans. Près de 1 000 volontaires de l'information seront déployés dans les gares pendant les vacances pour renseigner et accompagner les voyageurs. En raison des mesures sanitaires de confinement, le service de restauration à bord restera fermé pour les TGV et Intercités.

Le soir du 24 décembre, il sera possible de se déplacer librement à toute heure, sans "rassemblements sur la voie publique". Mais "il est indispensable de ne pas baisser la garde", avait annoncé le Premier ministre Jean Castex. "Vous pouvez passer les fêtes d'année avec vos proches tout en limitant les contacts." En effet, le Premier ministre a confirmé que le gouvernement recommande "une jauge de 6 adultes en dehors des enfants pour les fêtes de fin d'année".

Jeudi 10 décembre, le Premier ministre Jean Castex a confirmé au cours d'une conférence de presse que les déplacements sont autorisés dans la France entière depuis mardi 15 décembre 2020. "Pendant la journée, à partir du 15 décembre, l'attestation ne sera plus obligatoire pour se déplacer. Les déplacements entre régions seront autorisés. En revanche, les déplacements seront interdits de 20 heures à 6 heures du matin", à l'exception du 24 décembre, jour de Noël. Le Nouvel An se déroulera en revanche sous couvre-feu, de 20 heures à 6 heures du matin le 1er janvier 2021.

Durant les horaires du couvre-feu, la SNCF confirme qu'à partir de 20 heures, le billet SNCF fait office de justificatif d'autorisation de déplacement à partir du 15 décembre, accompagné d'une attestation de déplacement pour chaque voyage en train. Le non-respect de cette obligation est passible de 135 euros d'amende, pouvant monter à 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours et jusqu'à 3 750 euros couplé à 6 mois d'emprisonnement à la troisième infraction en 30 jours...

"Pour être au rendez-vous de ces fêtes, tous les TGV INOUI, OUIGO, Intercités, trains internationaux, et trains régionaux TER prévus circulent normalement depuis le 15 décembre et pendant toute la période des fêtes de fin d'année", a annoncé SNCF Voyageurs dans un communiqué du 17 décembre 2020. "Cela représente en moyenne 600 TGV, 80 Intercités et plus 7 000 TER en circulation chaque jour".

En Île-de-France, la présidente de la région Valérie Pécresse a adapté le trafic des transports en commun en fonction de leur fréquentation sous couvre-feu, à raison d'1 train sur deux après 21 heures. Découvrez le détail du trafic des trains gérés par la SNCF :

Trafic RER : 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses :

: 100% des RER durant les heures de pointe et ajustés en fonction des lignes durant les heures creuses : RER A : 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. Après 21 heures : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et Nantes-Préfecture.

: 100 % de l'offre actuelle la semaine et le week-end. : 1 train toutes les 30 min sur chaque branche, 1 train toutes les 15 min entre Vincennes et Nantes-Préfecture. RER B : 100 % de l'offre actuelle.

: 100 % de l'offre actuelle. RER C : offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux.

: offre assurée à 100% mais tenir compte des nombreux travaux. RER D : 100% du service assuré.

: 100% du service assuré. RER E : le week-end des 19 et 20 décembre, le trafic est modifié sur l'axe Haussmann Saint-Lazare - Chelles. Prévoir 1 RER sur 2 dès 21h15.

: le week-end des 19 et 20 décembre, le trafic est modifié sur l'axe Haussmann Saint-Lazare - Chelles. Prévoir 1 RER sur 2 dès 21h15. Trafic Transilien : normal au global. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35.

: normal au global. Rendez-vous sur la plateforme dédiée, aux rubriques "Itinéraires" et Fiche horaires pour suivre les prochaines perturbations de trafic de votre ligne, ou vous pouvez appeler le 0 805 90 36 35. Trafic TGV : 100% des TGV en circulation.

: 100% des TGV en circulation. Trafic TER : 100% du trafic au global.

: 100% du trafic au global. Trafic Intercités : 100% du trafic au global.

Trafic des trains internationaux : 100% du trafic au global.

Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le couvre-feu, si l'usager se voit dans l'obligation d'emprunter un train de la SNCF, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement, disponible sous trois versions différentes, dûment remplie, accompagnée d'un justificatif. Les motifs de déplacement autorisés sont les suivants, avec quatre nouveaux qui rentrent dans le lot :

pour accompagner ou aller chercher son enfant ou garder un enfant

pour se rendre à un service public

pour se rendre dans u n établissement d'enseignement ou de formation

pour se rendre à un concours ou un examen

pour des raisons professionnelles

pour des raisons de santé

pour l'achat de produits de santé

pour participer à des missions d'intérêt général

pour accompagner une personne handicapé

pour porter assistance à un proche ou une personne vulnérable

pour des déplacements de longues distances liés à des transits ferroviaires ou aériens

Il est possible de réserver ses billets de train pour les fêtes de fin d'année. SNCF Voyageurs rappelle que "tous les billets TGV INOUI, OUIGO, Intercités sont échangeables et remboursables sans frais jusqu'au 4 janvier jusqu'au dernier moment". Pour les trajets du 5 janvier au 7 mars 2021, ces échanges et annulations resteront sans frais jusqu'à 3 jours inclus avant le départ. En savoir plus.