Astéroïde 2001 FO32 : quid de son passage près de la Terre ?

ASTÉROÏDE 2021 - Ce dimanche 21 mars à 17h02, le plus gros objet céleste de 2021 s'est approché au plus près de la Terre à une distance exacte de 2 016 330 kilomètres. Un événement pour les astronomes, qui ont pu observer l'astéroïde grâce à un télescope dans la nuit.

[Mis à jour le 22 mars 2021 à 13h13] Dimanche 22 mars, l'astéroïde 2001 FO32 s'est approché au plus proche de la Terre, à un peu plus de 2 millions de kilomètres. Une distance qui équivaut tout de même à cinq fois la distance entre notre planète et la Lune, mais qui a permis aux amoureux d'espace et d'univers d'observer un objet céleste hors normes. "Voyez-vous ce point lumineux ? Ce point de lumière, c'est l'astéroïde", s'est enthousiasmé l'astrophysicien Gianluca Masi, du Virtual Telescope Project en Italie.

D'une taille de 900 mètres de diamètre, l'astéroïde 2001 FO32 a mené sa course "plus vite que la plupart des astéroïdes" selon la NASA, passant au plus près de notre planète à 17h02 très précisément. Avec une vitesse de 128 000 km/h, il se rapprochait d'un kilomètre supplémentaire à chaque seconde. À titre de comparaison, il met un peu moins de cinq minutes pour faire la distance séparant la gare du Nord, à Paris, de la gare du Midi, à Bruxelles. L'astéroïde 2001 FO32, dont la trajectoire est rigoureusement suivie par la Nasa depuis sa découverte en 2001, ne se rapprochera pas de la Terre avant 2052, à une distance estimée à 2,8 millions de kilomètres.

L'objet des cieux, 97% plus grand que les autres astéroïdes connus, a d'ailleurs été classé "potentiellement dangereux". Pour autant, pas de quoi s'inquiéter. Il n'y a jamais eu de risque de collision avec notre planète, sa trajectoire étant "suffisamment bien connue et régulière" pour écarter tout danger, selon les experts de l'Observatoire de Paris-PSL sondés par nos confrères de l'AFP. Tout savoir sur son observation ci-dessous :

À quoi deviez-vous vous attendre lorsque vous retrouviez sa trace dans les airs ? D'après les spécialistes, les astronomes de l'hémisphère Sud et des latitudes Nord basses sont parvenus à apercevoir sa trajectoire. Pour ce faire, il était nécessaire de se munir d'un télescope de minimum 20 centimètres, car ce corps céleste n'est pas visible à l'œil nu ! Autre paramètre à prendre en considération : la luminosité. Comme le savent les citadins, la pollution lumineuse des villes rend difficile l'observation du ciel. Comme pour l'observation des étoiles, il faut que le temps soit dégagé et que l'observation se fasse à l'abri des lumières artificielles, pendant plusieurs minutes dans l'oculaire du télescope, pour apercevoir un astéroïde.

Un astéroïde a des similitudes avec une étoile qui brille dans le ciel nocturne, sauf qu'il se déplace plus rapidement. "On devrait voir un point blanc qui se déplace comme un satellite", avait précisé à l'AFP Florent Delefie, de l'Observatoire de Paris. Cette nuit, dès minuit, l'astéroïde est passé entre les constellations du Scorpion et du Sagittaire. Autrement, le passage de l'objet céleste était visible sur le web via le site The Virtual Telescope qui diffusait et commentait l'évènement :

We did a miracle again: 3 hours ago we captured the potentially hazardous asteroid #2001FO32 while it was just 10 degrees above the E horizon and the sky was getting brighter and brighter at dawn. We showed it to the world! Proud of it!



https://t.co/8BQduBAP4F pic.twitter.com/1Rj51b6yiI — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) March 22, 2021

2001 F032 est un astéroïde de type Apollon, de la famille des astéroïdes géocroiseurs, ce qui signifie que son orbite est plus grande que celle de la Terre mais avec une excentricité qui lui permet de croiser celle de la Terre. Selon le mensuel scientifique Science & Vie, l'objet spatial qui mesure entre 0,767 et 1,714 kilomètre de diamètre est 97% plus grand que les autres astéroïdes connus, et également le plus rapide avec une vitesse dépassant les 34,4 kilomètres par seconde, soit environ 124 000 kilomètres/heure. Dimanche 21 mars, il était le plus gros astéroïde de l'année 2021 à pénétrer dans le voisinage de la Terre, à 17h02 précisément (heure de Paris).

Avec un passage à une distance de 1,25 million de kilomètres de la Terre dimanche 21 mars, et avec une largeur comprise entre 440 et 680 mètres, l'astéroïde 2001 FO32 est classé officiellement par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa dans la liste des "objets potentiellement dangereux". En effet, les astéroïdes qui se rapprochent à moins de 7 480 000 km de la Terre et qui font un diamètre supérieur à environ 150 mètres font partie de cette liste. Mais que l'on se rassure, l'objet céleste n'a présenté aucun danger pour l'Humanité le dimanche 21 mars.

Découvert le 23 mars 2001 par l'Observatoire LINEAR (Lincoln Near-Earth Asteroid Research) au Nouveau-Mexique, l'agence spatiale américaine sait encore "peu de chose sur cet objet", notamment concernant sa composition et la brillance de sa surface, "donc ce passage si proche donne une incroyable opportunité d'en apprendre beaucoup" sur lui, avait déclaré Lance Benner, scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa. Le télescope infrarouge IRTF de la Nasa situé à Hawaï a été mis à contribution pour observer l'astéroïde avant son approche. Un réseau de trois stations équipées d'antennes, baptisé DSN (Deep Space Network), étaient également en charge d'étudier son orbite et sa vitesse de rotation.