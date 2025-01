La comète la plus brillante de l'année sera visible très prochainement, voici quand et comment l'observer

La comète C/2024 G3 (ATLAS) pourrait bien nous offrir très bientôt un spectacle inoubliable dans le ciel.

Cette année 2025 devrait être plutôt réjouissante pour les amateurs d'astronomie : Mars observable à l'œil nu, deux éclipses visibles depuis la France, de nombreuses aurores boréales… Le programme s'annonce chargé ! Après la pluie d'étoiles filantes du début du mois, cette fois, c'est une comète qui pourrait bien nous proposer un moment magique dès lundi prochain – si la chance est au rendez-vous.

Découverte en avril dernier par un observatoire situé au Chili, C/2024 G3 (ATLAS) provient du nuage d'Oort, une région riche en comètes située aux confins du système solaire. Il s'agit d'une boule de roches et de glaces qui voyage à travers l'espace laissant derrière elle une grande traînée lumineuse causée par la libération de gaz et de poussières sous l'effet des radiations solaires. Lundi 13 janvier, elle se trouvera au plus proche de notre planète, nous offrant une occasion en or pour l'admirer. C'est au moment du coucher du Soleil vers 17 heures au-dessus de l'horizon sud-ouest qu'elle sera la plus facile à observer à l'œil nu ou avec des jumelles… En théorie.

En effet, il y a un hic : si vous levez les yeux à cette date, vous pourriez aussi bien être déçus de ne rien apercevoir ! Car la comète ne survivra pas forcément à son passage à proximité du Soleil dans les prochains jours. La chaleur de ce dernier pourrait la faire chauffer et la disloquer avant même que nous l'apercevions. Et si elle survit à cela, sa position dans le ciel pourrait être un autre problème puisqu'elle se trouvera juste à côté du Soleil dont la luminosité pourrait masquer totalement la comète. En bref, c'est quitte ou double : il faudra donc bénéficier d'un coup de chance pour la voir. Mais si c'est le cas, le spectacle devrait être particulièrement inoubliable.

Même si la comète se trouvera au plus proche de la Terre lundi 13 janvier, il sera peut-être possible de l'observer dans la semaine qui suit à mesure qu'elle s'éloignera du Soleil, ce qui lui permettra d'être plus facilement visible à l'œil nu. Vous aurez donc probablement une nouvelle chance d'apercevoir la comète autour du 20 janvier. Il ne reste qu'à croiser les doigts et surveiller le ciel pour espérer assister à l'un des évènements astronomiques les plus remarquables de cette année 2025.