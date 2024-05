Des poissons ont été envoyés dans l'espace, voici ce qu'ils sont devenus

Des chercheurs chinois ont envoyé des poissons dans leur station spatiale. Les petits vertébrés ont survécu aux premières semaines... Découvrez ce qu'ils sont devenus.

Depuis les débuts de la conquête spatiale, de nombreux animaux ont été envoyés dans l'espace : un chien, des souris, des mouches et même des méduses… Cette fois, ce sont des poissons que la Chine a décidé de confier aux habitants de la station spatiale Tiangong. Après plusieurs semaines passées en orbite, ces astronautes pas comme les autres s'acclimatent de manière étonnante à leur nouvel habitat.

Les quatre poissons-zèbres évoluent dans leur aquarium au sein de la station spatiale chinoise depuis maintenant plus d'un mois. Les chercheurs à l'origine de l'expérimentation les ont confiés aux bons soins des taïkonautes (nom donné aux astronautes chinois) qui sont chargés de les nourrir et de changer leur eau. Les scientifiques pourront observer à distance le comportement de leurs cobayes zébrés à l'aide d'une caméra. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les petits poissons sont bien vivants et s'adaptent doucement à la vie dans la station spatiale. Toutefois, ils semblent légèrement désorientés puisque certains d'entre eux se sont mis à se déplacer de manière inattendue, à nager à l'envers ou encore à tourner sur eux-mêmes. Un comportement inhabituel en milieu naturel mais pas si surprenant compte tenu des conditions qui règnent en apesanteur.

La vie dans une station spatiale est très différente de celle que l'on connaît sur Terre principalement à cause de l'absence de gravité, cette force d'attraction qui maintient nos deux pieds au sol. En apesanteur, les astronautes doivent réapprendre à se déplacer, et les poissons aussi ! Bien qu'ils vivent dans l'eau, ils sont également sensibles à la microgravité. Les chercheurs chinois s'intéressent précisément à ses effets sur les vertébrés car les résultats de cette recherche pourront être utiles pour les futures missions spatiales. Ils permettront de mieux comprendre la manière dont des séjours prolongés dans l'espace peuvent affecter les organismes comme nous.

Si le choix d'envoyer des poissons-zèbres comme cobayes peut sembler surprenant, il s'agit en réalité d'une espèce fréquemment utilisée par les chercheurs pour leurs expérimentations. D'une part, le poisson-zèbre possède de nombreux gènes communs avec l'humain ce qui permet de l'utiliser pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps. D'autre part, son cycle de reproduction est très rapide et ses œufs sont transparents. Il est donc facile d'observer le développement de ses embryons et de les étudier. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que des poissons-zèbres sont envoyés en orbite au-dessus de nos têtes puisque l'ISS en a déjà accueilli par le passé.