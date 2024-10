Vous avez manqué la "comète du siècle" ? Elle est de retour à ces dates précises

Retenez bien ces dates, c'est votre dernière chance pour observer la "comète du siècle" dans notre hémisphère !

Tsuchinshan-Atlas n'a pas dit son dernier mot. Celle que l'on surnomme la "comète du siècle" et qui est apparue brièvement dans le ciel de notre hémisphère le mois dernier avant de s'exhiber généreusement dans l'hémisphère sud la semaine dernière, est de retour pour un spectacle céleste unique en France dès ce week-end. Préparez-vous à ouvrir grand les yeux !

Ce corps céleste fait de roches et de glaces vient des régions les plus éloignées du Système solaire, le nuage d'Oort, et s'apprête à rejoindre son point le plus proche de la Terre, à 71 millions de kilomètres. Amateurs d'astronomie ou simples curieux, retenez bien ces dates et libérez vos soirées : à partir de ce vendredi 11 octobre 2024, et chaque soir qui suivra jusqu'au lundi 21 octobre 2024, la comète Tuschinshan-Atlas sera visible en France juste après le coucher du Soleil. Pour la repérer, rien de bien plus simple que de regarder au-dessus de l'horizon ouest, à l'œil nu ou avec de simples jumelles. Son apparition se fera au ras de l'horizon, juste au dessus du couchant et légèrement à sa gauche.

Attention toutefois aux caprices de la météo. Les conditions de son observation seront optimales sous un ciel dégagé plein ouest et loin de la pollution lumineuse. C'est donc aux alentours de 19h15, juste après que le Soleil se soit éclipsé sous l'horizon, que le spectacle commencera en France métropolitaine. Si le premier soir, soit ce vendredi, elle apparaîtra très lumineuse, avec une magnitude de l'ordre de 0, mais disparaîtra très vite sous l'horizon, à mesure que les soirées passent, elle sera de plus en plus haute et visible longtemps dans le ciel. Seul bémol, sa luminosité perdra en intensité...

Retenez ces deux dates durant la période d'observation : mardi 15 octobre, sa queue sera particulièrement brillante et apparaîtra sous la forme d'une ligne nette, due à la poussière de son plan orbital que la Terre aura croisé la veille. Jeudi 17 octobre, la pleine Lune pourrait en revanche masquer sa luminosité, donc son observation.

Cette comète, de son vrai nom scientifique C/2023 A3, découverte en janvier 2023 par l'Observatoire de la montagne Pourpre en Chine, est devenue la comète la plus brillante depuis le spectacle que nous avait offert Neowise en 2020. Dernière chance donc pour observer ce petit corps céleste à la longue chevelure, qui serait déjà passée près de la Terre il y a bien 80 000 années auparavant... Pour préparer au mieux votre observation, les applications Star Walk 2 ou Sky Tonight téléchargeables sur votre smartphone vous permettront de localiser plus facilement la comète dans le ciel.