L'éclipse solaire en direct, les premières images impressionnantes sont tombées

L'éclipse solaire du 8 avril, visible depuis l'Amérique du Nord uniquement, a offert un spectacle saisissant.

Des millions de personnes assistent ce lundi 8 avril 2024 à un phénomène rare : une éclipse solaire totale. Inutile de lever les yeux vers le ciel alors que la nuit est tombée en France, le phénomène n'était visible qu'en Amérique du Nord où, depuis l'après-midi soit le début de soirée chez nous, le ciel s'est assombri progressivement. Ce phénomène astronomique, où la Lune se glisse devant le Soleil pour en masquer totalement la vue depuis la Terre, s'est produit dans l'après-midi, transformant le jour en nuit pendant quelques instants magiques.

L'événement a débuté près de la côte pacifique du Mexique à 11h07 heure locale, soit 20h07 pour les observateurs en France métropolitaine, et voyage à travers le continent. Le phénomène astronomique devait s'achever sur la côte atlantique du Canada à 17h16 heure locale, soit 21h46 en France. Quelques 44 millions de personnes devaient au final être plongés dans l'obscurité durant quelques minutes.

Bien que l'éclipse ait été un événement principalement nord-américain, certaines parties de la France d'outre-mer ont eu la chance d'observer une phase partielle de ce ballet céleste. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon devaient également assister à cet événement rare, selon les informations de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Il est également possible de suivre le phénomène sur internet via le site de la NASA et son compte Youtube (vidéo ci-dessous).

L'éclipse de ce 8 avril est particulièrement remarquable, non seulement pour son caractère spectaculaire mais également en raison de sa durée exceptionnelle. Avec une phase de centralité atteignant les 4 minutes et 34 secondes, elle se distingue comme l'une des plus longues du 21e siècle. Nazca, une ville située au nord-ouest du Mexique, devait été l'épicentre de ce spectacle naturel, se trouvant en plein cœur de la "bande de totalité" où l'éclipse était visible dans toute son intensité.

Pour ceux qui se trouvent en France métropolitaine et qui ont manqué ce spectacle sur internet, sachez qu'il faudra patienter jusqu'au 3 septembre 2081 pour observer une éclipse solaire totale depuis l'Hexagone !